Este fin de semana se celebraron los Premios Feroz en Zaragoza. Los galardones del cine se han visto envueltos en la polémica después de que se acusara a miembros del equipo de una de las películas nominadas por abuso sexual. Unos hechos que ocurrieron en la fiesta posterior a los premios y en los que Jedet denunció a Javier Pérez Santana por una agresión sexual. El director de 'Mi vacío y yo' fue puesto en libertad con cargos tras la presunta agresión después de que testificara ante la jueza. Además de la actriz y Pérez Santana, habría otras personas implicadas. Un hombre también habría denunciado otra agresión por parte de un compañero del director. Sin embargo, sus nombres todavía no han salido a la luz y siguen en el anonimato. Estos hechos han copado parte de la parrilla de programación y de la prensa escrita. En su programa, 'Y ahora Sonsoles', en Antena 3, Sonsoles Ónega ha conectado con el actor Luis Zahera, quien se llevó la estatuilla como mejor actor de reparto. por la película 'As bestas', para entrevistarle. Una charla que ha estado marcada por un momento muy tenso.

La presentadora le ha preguntado por lo ocurrido en la fiesta posterior a la gran gala. Un hecho que no ha hecho ni pizca de gracia al galardonado. «Estoy en esos 15 minutos de fama y con mil tinglados. Estuve en la ceremonia con Sorogoyen, acabó la ceremonia y a los 10 minutos estaba durmiendo como un bendito», comienza explicando Luis Zahera. El actor ha intentado desviar el tema, dejando claro que no es conocedor de lo que ocurrió en la fiesta privada. "No soy la persona indicada porque no me entero de nada. Estoy a mil por hora", recalcaba.

Luis Zahera ha intentado evadir las preguntas sobre la polémica en la fiesta de los Feroz

Sin embargo, el espacio de Antena 3 hacía hincapié en la información sobre la fiesta en los Premios Feroz y en los hechos ocurridos en el lugar. Además, intentaron de que hablara del buen rollo que hay en este tipo de fiestas: "En mis tiempos el ambiente era excepcional, pero yo ya me he retirado. Te dan un premio, estás arriba de la ola, ya te tomas unos vinos... La noche se calienta", continúa explicando pero sin querer entrar en los detalles sobre lo que ocurrió este fin de semana.

Tras estas declaraciones, Sonsoles Ónega ha querido matizar ante la audiencia que Luis Zahera no estaba justificando lo que había ocurrido en la madrugada del sábado al domingo. Una aclaración que no ha hecho ni pizca de gracia al actor de 'Entrevías' que estalló al ser cuestionado por si conocía al detenido, Pérez Santana. Visiblemente enfadado, el actor espetó lo siguiente: "A mí no me metáis en un lío". Ante la salida del actor, la presentadora le disculpó y aseguró que había salido en su defensa para que no se le malinterpretara por sus palabras, evitándole así un aluvión de críticas en redes sociales.

Sonsoles Ónega ha decidido terminar la entrevista al ver el tono de la conversación

"Yo no tengo ni idea. Estaba durmiendo como un bendito. Digo yo que sería una fiesta como todas las del mundo, pero lo que ocurrió en la fiesta no lo sé (...)« Además, pensé que me llamabais por la película, no de movidas de las que no tengo conocimiento, que están judicializadas, que son desagradables. No sabía que era una entrevista para esto, sinceramente", sentenciaba el actor. Tras ver el color que estaba teniendo la entrevista, Sonsoles Ónega decidió darla por terminada.