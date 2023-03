El incómodo encuentro entre Rubén, el marido de Boris Izaguirre, con Isabel Preysler y Ana Boyer

'Sálvame' continúa ofreciendo nuevos detalles del distanciamiento entre Boris Izaguirre y Tamara Falcó. El escritor y la Marquesa de Griñón han sido amigos durante años y parece que su relación ahora estaría rota. El detonante fueron unas palabras de este en una columna en un periódico donde le dedicaba a Íñigo Onieva unos adjetivos que no le convencieron. También destacaba la mala actitud que había tenido esta en su última intervención en el Congreso de las Familias en México. Kiko Matamoros tenía más información sobre el momento exacto en el que terminó de romperse esta amistad. A pesar de las disculpas parece que un encuentro entre su marido, Rubén Nogueira, y la madre de esta, Isabel Preysler, en la fiesta de Moët & Chandon en noviembre del año pasado dinamitó la última posibilidad.

En un momento de la noche Bertín Osborne, también invitado al evento, se levanta de la mesa en la que coincidía con Isabel Preysler y quedaba un sitio libre. En ese momento "Rubén se toma la libertad de tomar esa silla cuando nadie le invita a sentarse". Es entonces cuando "comienza a hacerles reproches a Isabel sobre por qué su distanciamiento con Boris, por qué no contesta los mensajes...". Ante la sorpresa por el momento, "Isabel cree que no es el momento y zanja el asunto". La falta de respuestas en él provoca que se dirija a hablar con Ana Boyer, hermana de Tamara Falcó. Esta conversación se produce, al parecer, "en unos términos groseros, dando voces, haciendo aspavientos y con todos dándose cuenta de la situación".

Todo este suceso provoca que la socialité decida cortar del todo los lazos que tenía con Boris Izaguirre. Ella siente que no tienen la culpa de nada y que no era el momento y lugar. "Hasta ahí llegaron las aguas, no tienen porqué soportar esas escenas en público", exponía muy convencido. Aunque la posibilidad de que pueda estar entre los invitados al enlace de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, el colaborador de 'Sálvame' le quita la esperanza con tan solo unas palabras. Asegura que "aunque las invitaciones no están cursadas, no hay nadie formalmente invitado hasta el momento, no esperéis la invitación porque no va a llegar".

Rubén Nogueira, marido de Boris Izaguirre, se pronuncia en 'Sálvame'

Kiko Matamoros ha querido aclarar qué sucede entre Boris Izaguirre y Tamara Falcó para no retomar su amistad después de sentir extraño el comportamiento de Rubén Nogueira, marido de este, un día antes. Terelu Campos, amiga de la pareja, acudió hasta la puerta de su casa para saber la opinión que tenían al respecto. A pesar de ese lazo, mientras que el escritor estaba ausente, su marido contestaba el telefonillo sin bajar ante las cámaras de 'Sálvame'. A diferencia de lo que se ha explicado esta tarde, estaba seguro de que todo llegaría a buen puerto. "No os preocupéis que no pasa nada, no es para preocuparse", comentaba a las preguntas de la presentadora.

Bromeó, incluso, con la posibilidad de que la invitación al enlace del 8 de julio estuviera en el correo que todavía no había tenido tiempo de revisar. Aunque aseguro que "todo va a salir bien", parece ser, como afirman en el programa de Telecinco, que no sería tal cual. No falta mucho tiempo para saber realmente en qué ha quedado esto. Con la boda fechada para este mismo verano es cuestión de semanas que la Marquesa de Griñón y su pareja manden las invitaciones con los datos del día tan especial en el palacio de El Rincón.