6 Sus hijos son su vida

Marta López ha bromeado varias veces con su facilidad para tener niños y no niñas: «No he sabido hacer niñas, pero estoy encantada con mis chicos que ya son hombrecitos. Al final… esto es lo que me va a quedar en la vida».

5 Encantada con sus tres hijos

En una entrevista para SEMANA, Marta López aseguraba cómo era como madre: «Se lo tendrías que preguntar a mis hijos pero no soy una madre dura. Soy muy pesada pero no obsesiva porque estoy trabajando muchas horas y no puedo pasar todo el día con los niños, así que delego en otras personas para que me ayuden. Yo vivo sola y vivo con los tres niños. Aparte de la tele, llevo un catering y puedo trabajar una noche y cualquier día de la semana, no tengo horario».