El ex de Melania Puntas, sobre Yulen y Anabel Pantoja: "Si le fue infiel, que se coma sus mierdas"

Yulen Pereira y Anabel Pantoja han puesto punto y final a su relación y son muchos los implicados que están dando su pinta de vista. El último en pronunciarse sobre la posible nueva relación, tras esto, del esgrimista y la modelo Melania Puntas ha sido Juan Faro, ex novio de esta. El youtuber, que cuenta con más de 100.000 seguidores, regresaba a Madrid después de unos días en Bali respondía a las preguntas de los reporteros que allí le esperaban. Confesaba que, aunque no conocía nada al respecto, se alegra por la que fue su pareja. "Es una chica genial y le deseo lo mejor. Que disfrute la vida, para eso estamos", explicaba ante todo el revuelo. El que tenía algo, de producirse la infidelidad, era él así que a ella no habría nada que reprocharle. Sabe que, a pesar de la juventud de todos, cree que "si el chico le fue infiel, que se coma sus mierdas. Yo que sé, aquí todos somos mayorcitos".

Vídeo: Europa Press

Tras un viaje de más de 8 horas y el cambio horario toda esta noticia le ha pillado totalmente descolocado. Aunque no sepa muy bien el contexto de todo sí entiende que no sería difícil que se conocieran. Al final asume que "estamos en el mundo de todo esto" y que saben a lo que se exponen. Desde que Juan Faro y Melania Puntas pusieran fin a su relación, no mantienen el contacto, por lo que es difícil que sepa algo más:. "No tengo nada que ver con ella, es libre de hacer lo que quiera y ya está". Para otra de las implicadas, Anabel Pantoja, ha tenido un curioso consejo. Para ver más allá puede seguir al pie de la letra una de las canciones de desamor de Shakira ya que "dicen que es mejor llorar en un Ferrari".

Tras enamorarse por su paso en 'Supervivientes 2022', edición en la que tanto el deportista como la influencer se conocieron, han intentado mantener la relación que comenzaron entre palmeras. El final se habría precipitado tras la vuelta de esta de la gira de Isabel Pantoja, su tía, a la que ha acompañado por América. Tal como hemos podido confirmar, fue en una cena entre ambos donde el esgrimista puso punto y final a la relación. Pantoja, que no se esperaba esto no daba crédito y decidió, desde que se hizo público, apagar el móvil y evitar hablar del tema. No ha sido hasta esta misma mañana, que volvía de la casa de su madre en Sevilla, cuando ha reconocido solo que está pasando por unos malos momentos.

Quién es Melania Puntas, modelo e influencer que podría estar con Yulen Pereira

En la ruptura entre Yulen Pereira y Anabel Pantoja hay un tercer nombre desconocido para todos que ha saltado a la palestra, Melania Puntas. Esta modelo e influencer sería el interés romántico del esgrimista y con quién podría haber tenido algo tras la ruptura. Cuenta con más de 145.000 seguidores en Instagram y la cifra sigue aumentando tras conocerse su nombre, llegando a aumentar miles de seguidores en tan solo un día. El pasado domingo volvió a reactivar sus redes sociales tras cerrarlas por conocerse la noticia. Es la flamante ganadora del certamen de belleza Miss Élite Spain 2023, tras alzarse con la corona. Próximamente se enfrentará a representar a la organización en la misma competencia a nivel mundial. Son frecuentes los viajes en su día a día por todos sus proyectos y los comparte siempre que puede. Ibiza, Menorca, Suiza, Dubai o Londres están entre sus últimos destinos.