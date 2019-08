Samantha Vallejo Nágera se ha convertido en centro de críticas tras entrenar con dos niños pequeños en brazos que no paran de llorar

Hay veces que las redes sociales se convierten en un arma de doble filo y el contenido que se sube a ellas acaba convertido en un boomerang. Eso es lo que le ha pasado a Samantha Vallejo Nágera. La presentadora de ‘Masterchef’ ha sido criticada duramente en redes sociales después de su último vídeo en Instagram.

En él aparece cogiendo a dos niños pequeños en brazos mientras hace sentadillas, a modo de pesas y para ejercitas sus piernas, sin tener en cuenta que los críos están llorando a rabiar. Algo que le ha valido un torrente de reproches a través de los comentarios a la foto. Samantha ha titulado la publicación así: «¡¡A falta de pesas!!

Ver esta publicación en Instagram A falta de pesas!!! Una publicación compartida de Samantha Vallejo-Nágera (@samyspain) el 19 Ago, 2019 a las 3:00 PDT

La indignación ha sido creciente y ha habido quien no perdona el poco tacto y delicadeza que Samantha Vallejo Nágera ha tenido con los niños: «Maltratadora, ¿no ves sufrir a los niños? Coge piedras que pesen lo mismo” o “para un vídeo con un par de likes tener un niño llorando la verdad es que deja mucho desear de ti.» Son solo algunos ejemplos de críticas que ha recibido. Por el momento, la presentadora no ha entrado a contestar ningún comentario ni tampoco ha borrado el vídeo.

Lo cierto es que de un tiempo a esta parte se ha puesto muy de moda el entrenar en casa integrando a los niños pequeños, ya sean hijos o no, en el plan fitness. Algunas famosas como Pilar Rubio no pierden la oportunidad de hacerlo y crean tendencia con ello. Una práctica que no a todo el mundo le parece correcta, que se lo digan a Samantha Vallejo Nágera y a la fuerte oleada de críticas que está sufriendo.