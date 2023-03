Carla Barber siempre ha sido muy cuidadosa a la hora de hablar de su relación con su pareja, Joseph. Él siempre ha querido mantenerse en el anonimato y a pesar de que ha compartido imágenes junto a él, siempre lo ha hecho preservando su intimidad y sin mostrar su rostro. Un romance que, al parecer, tiene fecha de caducidad y la pareja habría decidido tomar caminos separados justo en el momento en el que Barber se encuentra en su séptimo mes de embarazo. Una noticia que ha salido a la luz hace unas horas y que la médica estética ha reaccionado con un enigmático mensaje con el que ni confirma ni desmiente esta información.

Lo ha hecho compartiendo una imagen de hace un año, cuando estaba embarazada de su primer hijo, Bastián. Un posado en bañador en las playas de Fuerteventura a la que le ha añadido el enigmático mensaje que os comentábamos anteriormente: "Hoy hace Justo 1 año de esta foto🤰 365 días después esperamos nuevamente ansiosos para volver a experimentar el amor más grande que puede haber en la vida", ha escrito. En todo momento, Carla Barber se manifiesta en plural, hablando tanto por ella como por Joseph. Unas palabras que ni confirman ni desmienten su ruptura pero que sí dejan entrever que no se va a pronunciar públicamente sobre ello.

Las pistas que evidencian la ruptura entre Carla Barber y Joseph

Durante los últimos meses, las pistas sobre una posible ruptura entre ella y Joseph no hacían más que aumentar. La que fuera pareja de Diego Matamoros dejó de compartir imágenes de los dos juntos o incluso de planes románticos, lo que hizo sonar todas las alarmas de que podrían estar atravesando una crisis. Sin embargo, la pista más destacable llegó con una declaración de Carla Barber en su perfil de Instagram que dejaba entrever que algo había cambiado en su vida. "Un día sabrás que no has perdido nada. Que las cosas tuvieron que pasar así para que entendieras la vida. Que nada se retiene y todo fluye a su modo. Y que así como algunas cosas se van, otras tantas llegan".

Un rotundo mensaje con el que se confirmaba que había decidido tomar caminos separados junto al empresario de origen francés con el que empezó a salir en el año 2021. De hecho, con la llegada del segundo hijo ya se habían comprometido y habían anunciado que iban a darse el 'sí, quiero'. Sin embargo, este enlace parece que finalmente no se producirá, si las cosas no cambian y deciden darse una segunda oportunidad. De momento, Carla Barber está centrada en su segundo embarazo y en el cuidado de su hijo, Bastian.

La última aparición conjunta de la influencer y su pareja fue el pasado mes de noviembre

Precisamente la última vez que se vio junta a la pareja fue en el bautizo de su primer hijo en común. Esta ceremonia tuvo lugar el pasado mes de noviembre y ambos vivieron uno de sus mejores días al estar rodeados de toda su familia en Las Palmas de Gran Canaria, de donde ella es. "Nuestro príncipe ya está bautizado", afirmaba orgullosa en su perfil de Instagram. Por aquel entonces, la médica estética seguía adelante con sus planes de boda con el franco-monegasco, quien le había pedido matrimonio en enero de 2022, y estaba muy ilusionada por ello. Unos planes que ahora se han visto truncados.