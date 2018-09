11 Un mensaje a sus hijos entre lágrimas

La concursante de Gran Hermano está muy unida a sus dos hijos y ha mostrado abiertamente lo que les echa de menos: “Quería comunicaros que estoy muy bien, descubriendo a gente maravillosa y feliz. Os llevo en mi corazón. Gracias por todo”. Tras enviarles este emotivo mensaje, Makoke muy emocionada se derrumbó completamente en el confesionario: “No quería escribirles, pero claro, me he puesto y cada vez que me acuerdo de ellos me pongo a llorar. Desde que está el ordenador no he querido escribirles por esto. Los echo de menos. Tengo unos hijos maravillosos. Anita me ha animado muchísimo, es una crack. Se parece a Kiko, pero en rubia”.