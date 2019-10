Parece que no hay tregua entre Makoke y Kiko Matamoros. Los que fueran marido y mujer han vuelto a protagonizar un duro cruce de acusaciones en ‘Viva la vida’ a causa de Estela Grande y su concurso dentro de ‘GH VIP 7’. Ha sido el defensor de la audiencia de ‘Sálvame’ quien ha querido lanzarle un contundente mensaje.

El programa de Telecinco ha querido mostrarle a Matamoros las declaraciones de Makoke en ‘Sálvame’ en las que aseguraba el padre de su hija había cambiado. «Kiko es una persona muy difícil. Le tengo cariño. Es el padre de mi hija, pero veo cosas que antes no veía de él. De cómo se expresa, de la soberbia que tiene. Antes lo no veía porque estaba muy enamorada de él», decía la exconcursante de ‘GH VIP 6’. Ante esto, su exmarido no ha podido quedarse callado y ha explicado que no entiende esas descalificaciones hacia su persona.

«Lo único que hace es vivir del cuento, del rebufo de todo lo que sea de mi vida, de mis circunstancias. No quiero coincidir con ella en plató para que luego no se produzcan estas cosas. Que deje ya de hablar de mí y criticarme. Dedícate a hablar de tu vida, de tu relación. Mi novia me ha pedido que en la medida de lo posible no entre en conflicto. Esta mujer es pasado«, decía de manera contundente.

Minutos después, y para sorpresa de todos los colaboradores, Makoke entró por teléfono para contestar a su exmarido puesto que no le habían sentado bien sus palabras. «Me he hartado de descalificaciones. No vivo del cuento, si quisiera vivir del cuento ya hubiera dicho muchas cosas. Vivo de lo que puedo. Estoy en todo mi derecho de comentar el reality. Estoy harta de su manera de actuar», explicaba la que fuera azafata del ‘Telecupón’ indignada.

Ante tales palabras, Emma García pedía paz entre los dos y preguntaba qué había ocurrido para que Makoke entrara tan nerviosa al programa. Matamoros aseguraba que no entendía la llamada y dejaba claro que siempre se había comportado de manera respetuosa. Tras esto, la presentadora del espacio le pedía a la madre de Anita Matamoros que se tranquilizara y que ya hablarían del tema la semana que volviera al plató.

