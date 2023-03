El "dilema moral" de Tamara Falcó con la maternidad subrogada de Ana Obregón

El tema de actualidad durante esta semana está siendo el debate sobre la maternidad subrograda que ha abierto Ana Obregón. La actriz ha tomado la decisión de ser madre por este tipo de gestación en Estados Unidos a los 68 años y se ha convertido en debate constante. En la mesa de debate de 'El Hormiguero' también se ha tenido en cuenta y ha sido el dilema moral de Tamara Falcó lo que más ha llamado la atención a los espectadores. La socialité no ha querido juzgar en ningún momento la decisión pero sí que, para ella, por la fé católica a la que pertenece y profesa, le plantea ciertas dudas.

Donde más difiere con la presentadora es en el proceso en sí. "Desde mi punto de vista moral hay un dilema y es que tienes que fecundar varios óvulos en este tratamiento", explicaba. Como ella misma puntualizó esta es la posición de la Iglesia al respecto. La gestación subrogada exige que varios óvulos sean fecundados y que los demás se reserven para otros posibles intentos. Para que se entendiera exponía que, siguiendo eso, "desde el momento de su concepción el alma está ahí y después son descartados, donados...".

No entiende las críticas por la edad de Ana Obregón, esta debería estar fuera de todo debate, "lo importante para una niña es que sea querida y ha demostrado ser una madraza y con ella también lo será". Siente que "es verdad que lo que ha vivido Ana es espantoso. No soy madre y no me imagino el dolor que ha sufrido y lo terriblemente sola que se ha tenido que sentir". Sabe que "su hijo era todo para ella, verle pasar por el cáncer", es lo que hace que empatice con ella, incluso "la puedo llegar a entender". Es la propia Ana Obregón, con su último mensaje, quien confirmó que, con la llegada de la pequeña, ya no estaría más sola.

Tamara Falcó sobre la exposición mediática: "Hay espacios"

Tanto Ana Obregón ahora, con toda la noticia de su reciente maternidad, y su vida como Tamara Falcó han estado expuestas a los medios. Desde el principio se ha visto en las portadas, aunque luego haya sido su decisión continuar. Tiene una buena relación con la prensa y no se siente mal con ello, pero siente que, en ocasiones, se sobrepasan los límites. "Tienes que estar sonriendo todo el rato, deme un poco de espacio...hay momentos". Reflexionaba sobre que hay cámaras incluso en los malos momentos, como la muerte de alguien, "hay situaciones en que realmente no te apetece hablar". Con la situación del príncipe Harry de Inglaterra y su denuncia contra la prensa hay una gran diferencia, "allí son más agresivos".

Lo que si no lográ entender es que los famosos como ellas tengas que aguantar que salga gente diciendo lo que quieren sin demostrar nada. "¿Hasta qué punto pueden decir mentiras sobre ti y que no puedas responder?", se preguntaba seria. Tamara Falcó está pasando por un momento agridulce, a su cercana boda se suma una preocupación, tal como contamos en SEMANA en exclusiva. El accidente de un amigo cercano los ha sobresaltado, y no es para menos. "Están muy fastidiados. Lo están pasando mal, especialmente Íñigo, que está muy afectado". De hecho disculpaban si en algún momento se mostraba mal, "tenéis que entenderle si en algún momento ha sido un poco borde con la prensa. Está viviendo un momento complicado".