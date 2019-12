María Teresa Campos ha decidido dar un paso al frente y salir al paso de las especulaciones. Desde hace meses, e incluso años, se ha hablado de crisis entre ella y Edmundo Arrocet, algo que ella misma ha reconocido que era infundado y que estas informaciones se alejaban de cualquier tipo de realidad. Hasta ahora. Este sábado, la presentadora ha decidido ser la primera en reconocer que su relación con el cómico chileno se ha roto, para así evitar los dimes y diretes, confesando que lo está pasando especialmente mal en estos momentos y pidiendo respeto y comprensión a todos hasta que el temporal pase de largo y ambas partes recompongan sus respectivas vidas.

Pero Edmundo Arrocet no abandonó el sábado el nido de las Campos, pese a que sí fue este fin de semana cuando se ha dado a conocer la mala noticia al mundo. El artista hacía tiempo que había dejado de formar parte de las apariciones públicas de la familia Campos, pero también de las privadas, como así sucedió este martes, cuando no comprobó que no tenía una silla reservada en la mesa de Nochebuena en casa de Terelu Campos. Fue en este momento cuando comenzaron a resurgir los rumores de que algo no andaba bien entre María Teresa Campos y Edmundo Arrocet. Esta vez, los rumores sí eran ciertos y la presentadora no ha querido esconderlo, demostrando así que las anteriores veces las mentiras y las especulaciones pesaban más que las verdades.