El día de Terelu Campos: de una revisión médica a irse de tiendas

12 Ha vuelto a acudir a una revisión médica

Como viene siendo costumbre ha ido acompañada por su madre María Teresa, que no se pierde ninguna revisión de su hija, acompañada también por una de sus amigas. Todas ellas han entrado con un semblante serio y han salido con el mismo. Madre e hija no han querido hacer ninguna declaración al respecto a los medios que se encontraban allí esperando a Terelu. Quien no ha aparecido ha sido Carmen Borrego, que se encuentra inmersa en una polémica con Mila Ximénez por “haber vendido la enfermedad de su hermana”.

