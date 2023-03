El demoledor mensaje de Antonia Dell'Atte contra Ana Obregón

La noticia de la nueva maternidad de Ana Obregón ha copado cientos de titulares y minutos de televisión. Tal y como ha adelantado en exclusiva SEMANA, Ana Obregón se ha convertido en madre por gestación subrogada en el Hospital Memorial Regional Hospital en Miami. Una noticia que ha sorprendido mucho a todos los españoles y que ha generado un sinfín de comentarios tanto a favor como en contra sobre la decisión de la presentadora. La última en pronunciarse al respecto ha sido Antonia Dell'Atte, la archienemiga de Ana Obregón, que casualmente también se encuentra en la ciudad de Florida acompañada de su hijo, Clemente Lequio, fruto de su relación con Alessandro Lequio.

Madre e hijo han acudido a disfrutar del tenis en el Miami Open, donde disputaba un partido el español Carlos Alcaraz y Tommy Paul. La italiana ha compartido un vídeo desde la cancha de tenis donde ha aprovechado para criticar la última decisión de Ana Obregón. A pesar de que no se ha dirigido directamente a ella, sí que sus palabras cobran protagonismo y parecen indicar que están dedicadas a la actriz y presentadora. " #Miamiopen disfrutando con mi hijo: the simple The Best, Clemente Lequio, “un regalo De Dios”. Me gusta Miami que es tan grande que puedes evitar de encontrarte con personas “patéticas e insoportables “ y sobretodo egoísta y egocentrismo… Huir siempre!! Mamma mia", escribía.

Ana Obregón y Antonia Dell'Atte se encuentra en la misma ciudad, en Miami

Curiosamente, una publicación que lanza cuando se conoce la noticia de la nueva maternidad de Ana Obregón, también en un hospital de la ciudad estadounidense. A tan solo unos metros de distancia, las archienemigas estaban viviendo su vida. Por un lado, la italiana junto a su hijo disfrutando de un partido de tenis, mientras que Ana Obregón está centrada en el cuidado de su nuevo bebé, una niña a la que ha llamado como ella, Ana.

Son muchos los mensajes que ha recibido Antonia Dell'Atte tras compartir esas duras palabras contra Ana Obregón, a quien tacha de "egoísta", "patética" e "insoportable". "¿Y esa ración de maldad gratuita que has soltado?", "Un comentario muy desafortunado. Es de no ser muy buena persona", "Aunque tuvieras razón (cosa que dudo) has perdido todo... qué poca clase de verdad. Quédate en Miami o vete a tu casa Italia... aquí no vuelvas a España (no te queremos)", "Flipo contigo, para mal, son algunos de los comentarios que ha recibido la italiana en su última publicación donde acusa a la presentadora.

La italiana asegura que su "silencio es oro" y que no quiere hablar de la española

'Sálvame' también se ha puesto en contacto con Antonia Dell'Atte para que se pronunciara sobre el tema del día. Sin embargo, ha asegurado que "de esa señora, si se le puede llamar señora, no voy a hablar. Mi silencio es oro", decía. Unas palabras que confirman que las publicadas en su perfil de Instagram van dedicadas a la española y que, a pesar del paso de los años, la enemistad entre ellas sigue estando patente. La enemistad entre Antonia Dell'Atte y Ana Obregón no es algo nuevo. Esta comenzó en los años 90, cuando la actriz española apareció junto a Alessandro Lequio, que por aquel entonces estaba casado con Antonia y acababan de tener un hijo, Clemente. Una rivalidad que más de 30 años después sigue estando más viva que nunca.