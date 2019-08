El paso de Marta López, la novia de Kiko Matamoros, por Miss World Spain, antes conocido como Miss España, ha sido muy polémico desde el instante mismo en el que se sabía que optaba a la corona como representante de Jaén. La modelo estaba en el punto de mira por su relación con el polémico colaborador de ‘Sálvame’ y ha tenido que hacer frente a acusaciones de supuesto favoritismo para que se llevase el título. Al final no ha sido suyo, aunque quedó entre las 5 finalistas, pero eso ha dado pie a más polémicas aún, una de ellas relacionada con Sandra Barneda.

La surrealista respuesta de Marta López en Miss Wold Spain 2019

Y si hablamos de polémica no nos referimos a su enrevesada respuesta al ser preguntada sobre qué enfermedad curaría del mundo si tuviese la oportunidad, la cual ha dado mucho juego en las redes sociales. A raíz de este tipo de preguntas que ha puesto a muchas Misses en apuros a lo largo de la historia, se realizó un recopilatorio con los mejores momentos de estas modelos que optan a ser reinas de la belleza en el programa ‘Viva la vida’, presentado en verano por Sandra Barneda. Un vídeo que no fue de su agrado, tal y como quiso dejar claro.

La presentadora, indignada por la imagen que se da a veces de las mujeres #VivaLaVida219 https://t.co/gNfzj4Efd8 — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) August 17, 2019

Sandra Barneda no estaba conforme con la imagen que se acababa de dar no solo de las modelos que tratan de ganarse la vida profesionalmente a través de su belleza, sino de las mujeres en general. Lo hizo con un alegato feminista que, aunque la presentadora no las tuviese todas consigo, finalmente ha sido muy aplaudido en las redes sociales.

“Me puedo equivocar y me puede llover un aluvión de críticas, pero me da igual. Porque creo que a veces el reírnos y ridiculizar así parece que estamos ampliando la imagen de mujer objeto o que mujer guapa es igual a mujer tonta”, denunciaba Sandra Barneda tras visualizar un vídeo en el que se mostraban las grandes pifias de Misses en certámenes de belleza.

Sandra Barneda continuó con su discurso feminista: “Me repatea muchísimo la gracia de que la guapa es la tonta y porque una Miss o una chica que se presente se equivoque o no tenga cultura, porque todos nos equivocamos, no es igual a decir que todas las Misses son tontas”, zanjaba la presentadora de ‘Viva la vida’ en defensa de Marta López, la novia de Kiko Matamoros, y, por consiguiente, al resto de modelos y mujeres en general.