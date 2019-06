La novia de Kiko Matamoros, Marta López, ha contestado a las críticas. La joven, que tiene una gran presencia en las redes sociales, suele plasmar a través de historias de Instagram cada uno de sus entrenamientos, algo a lo que ahora complementa revelando cómo es su alimentación. Este último punto está siendo muy comentado en las redes sociales, y es que la modelo ha querido responder a todos aquellos que dicen que está totalmente obsesionada con su aspecto físico. «Voy a responder a las críticas que me estáis poniendo, que las recibo siempre, pero bueno… sé que estoy expuesta. Respeto a todas las opiniones, pero hay gente que me lo dicen con cierto tono», empieza diciendo la malagueña.

«Ni estoy obsesionada con la alimentación, ni con nada que tenga que ver con eso. Me explico: yo trabajo con mi cuerpo, a quien le guste genial y a quien no también genial. No me puedo permitir estar todos los días comiéndome una hamburguesa, aunque eso socialmente se vea normal. Porque claro, vemos normal a una persona que está obesa pero no a una persona que se quiera cuidar y esté delgada», ha dicho Marta López, que parecía estar muy molesta con este asunto.

«Estar en forma o estar delgada y que me quiera cuidar, significa que estoy obsesionada. Yo trabajo con mi cuerpo y, aparte de eso, a mi me gusta verme bien y estar en forma. Sé perfectamente donde esta mi límite y yo cuando me he visto demasiado delgada me he dado cuenta», añadía la joven. «Si te da igual tener unos kilos de más o de menos fantástico, es todo respetable. Yo respeto a la persona que todos los días se come una bolsa de patatas fritas, pero soy muy responsable con mi alimentación. Seguramente que esto me pasa desde que pasé el transtonrno, pero me siento muy orgullosa de ello«, confesaba la Miss haciendo alusión a un problema que sufrió en el pasado.

La actual novia de Kiko Matamoros parece estar experimentando en carnes propias lo que supone estar expuesta a los medios de comunicación. Una realidad con la que intenta batallar dando la cara ante cualquier controversia que se genere en torno a ella, pese a que de momento no la hemos podido ver en ninguna publicación o programa de televisión.