El abogado de Manuel Díaz, sobre su reencuentro con su padre: "Por fin ha habido un final feliz"

Una imagen vale más que mil palabras y si no que se lo digan a Manuel Díaz 'El Cordobés'. Después de 54 años intentando encontrar cariño en su padre o una sonrisa de complicidad, el torero ha visto cumplido su sueño realidad. Padre e hijo se han reconciliado, a pesar de que su entorno jamás esperó que El Califa daría un paso al frente. ¿La confirmación? Una fotografía en la que ambos se funden en un abrazo y se ríen a carcajadas, demostrando que sí han sido capaces de olvidar todo lo sucedido entre ellos. Horas después de que la instantánea se convierta en viral, hablamos con el abogado de Manuel Díaz, quien le representó en el juicio por paternidad en el que se señaló a su favor hace 7 años. "La foto es buenísima, quiero que esto sirva de ejemplo para otros casos. Por fin ha habido un final feliz... Me ha encantado porque no lo esperaba. Me la mandó un familiar por la tarde", nos dice Fernando Osuna pletórico todavía. Ambos batallaron para que un juez reconociera su relación de filiación con Manuel Benítez, siendo en 2016 cuando una prueba de ADN confirmó el parentesco al 99,9%.

Manuel Díaz en aquel momento se sintió aliviado, pues había sido capaz de cerrar el círculo. Sin embargo, los que le han tenido cerca jamás imaginaron que se acercarían y podrían fin a un distanciamiento que ha llegado a su fin. "En su momento llegué a imaginar que pensaban que podían llegar a verse en privado, pero nunca que se haría público. De su caso de paternidad te puedo decir que ha sido el mejor caso para mí. Normalmente todo se alarga y en esta ocasión fue todo un récord porque además no hubo posibilidad de recurso. Suelen durar 8, 9 años...y este en seis meses había acabado. Hubo mucha colaboración", asegura el defensor que logró que el caso de paternidad llegara a buen puerto. Un juicio que duró tan solo 7 minutos y varias pruebas de mucho peso bastaron para que el proceso acabara y Manuel Díaz pudiera encontrar una nueva respuesta.

Entonces, padre e hijo casi coinciden en el hospital en el que se sometieron a algunas pruebas para el juicio, no obstante, no llegó a haber cara a cara. "El padre no se presentó en su momento en el juicio, pero sí que se prestó a hacerse la prueba de ADN. Fueron él y su hijo al hospital, pero en diferentes horarios. No hubo reencuentro", explica. Deseando darle la enhorabuena, Osuna nos revela de que muy pronto se pondrá en contacto con quien fue su cliente y es que no puede estar más orgulloso del final de una historia que ahora está en boca de todos.

Manuel Díaz poco después de reencontrarse con su padre y con la única intención de recuperar el tiempo perdido, concedió sus primeras palabras frente a las cámaras. En su caso la sonrisa y un especial brillo en los ojos delataba que se encontraba en su momento más dulce. "Estoy muy feliz, soy el hombre más feliz que pisa ahora mismo la tierra, que todo tiene sentido en mi vida y qué os cuento. No puedo decir ahora mismo lo que siento y lo que llevo dentro es muy fuerte", deslizaba el torero. Una actitud y versión parecida a la de su progenitor, que reconoció cuál es el plan que tienen juntos a partir de ahora. "Nos merecemos ya unirnos, darnos un beso fuerte, con cariño, ahora que dios reparta suerte. Estamos juntos, pero no vamos a torear juntos", respondió a la prensa.