Efrén Reyero ha inaugurado su canal de Mtmad con un vídeo muy esperado, en el que cuenta toda la verdad de su relación con Marta López. No ha dudado en mandarle un mensaje de lo más bonito a la colaboradora de televisión.

Efrén Reyero se convirtió en uno de los tronistas de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ que más audiencia hizo en el programa. Tras el boom mediático que provocó su trono, decidió llevar su vida alejado de los medios, pero lo cierto es que desde hace unas semanas, Efrén vuelve a estar en el foco de la noticia tras conocerse su relación con Marta López.

La vuelta a la actualidad ha hecho que Efrén Reyero haya sido elegido para ser uno de los integrantes del canal Mtmad, al que ha llamado ‘Mi momento’, y donde numerosos rostros conocidos nos cuentan su vida. Pues bien, el extronista de ‘MYHYV’ ha dado el paso y podremos conocer a partir de ahora más aspectos de su vida que desconocíamos hasta el momento.

El vídeo con el que ha inaugurado su canal era muy esperado. Y es que Efrén ha querido sincerarse y hablar de su relación con la colaboradora de televisión. Antes de contar todo, el extronista se atreve a mandarle un mensaje: «Ya sé todo lo que has pasado, siempre he estado a tu lado, antes como amigo y ahora, llámalo cómo quieras, como pareja, amoristad… Decirte que estoy aquí ahora y siempre, que te quiero un montón», declaraba.

Marta López y Efrén Reyero se conocieron hace 12 años

Una relación que viene de lejos

Efrén Reyero ha querido empezar contado todos los detalles de su relación, cuándo se conocieron: «La relación con Marta viene desde hace mucho tiempo, yo la conozco desde hace 12 años. Teníamos una conexión especial, ella me contaba todo y yo a ella también. Nos llamábamos, ella me ha contado muchos secretos. Jamás pensé tener nada con ella, y ella tampoco conmigo», desvelaba sobre la amistad que surgió entre ellos.

A pesar de que ahora se están conociendo, Efrén ha querido hablar sobre algunas conversaciones que ha tenido con Marta: «Ella ha dicho que le atraía mucho, pero eso nunca me lo decía. Hemos tenido nuestras vidas. He sido muy respetuosa con su vida y sus parejas. He tenido un cariño muy especial con ella como amiga, he confiado mucho en ella. Siempre tenía un mensaje para alegrarte. Quería ser padre, ella ya tenía tres hijos, pero fíjate pero la comprensión que ella tenía conmigo porque me decía que no quería quitarme la ilusión. Me dijo que si quería tener un hijo que ella lo iba a querer como un hijo más», apunta.

Sin etiquetas

Siempre han preferido no llamarse pareja o novios. Él explica el motivo ahora: «No tenemos etiquetada la relación. Ella tiene una familia, tiene sus hijos… A día de hoy estoy con Marta, no tengo planes de casarme con ella mañana, pero a lo mejor dentro un año… ¿por qué no? Nos estamos descubriendo. Hay cosas que me gustan más y otras menos de ella, pero estamos limando», declara. Parece que por ahora prefieren seguir conociéndose, conscientes de que están muy a gusto juntos.

Efrén está feliz y lo grita a los cuatro vientos en el primer vídeo de su canal de ‘Mtmad’: «Tengo que reconocer que ahora mismo estoy súper feliz con ella, con la situación que estamos viviendo. Lo ha pasado muy mal, pero yo he estado con ella. Estoy feliz de que se haya resuelto todo y que haya vuelto a su casa, que es Mediaset», decía sobre su vuelta a la cadena tras su polémica salida.