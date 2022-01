Edurne ha visitado el plató de ‘El Hormiguero‘ para presentar su nuevo disco, ‘Catarsis Deluxe’, disponible desde el 14 de enero. Se trata de una reedición de su disco ‘Catarsis‘, que sacó a la venta en el año 2020. En él que se incluye, además de los temas originales, seis nuevas canciones. Coincidiendo con la reedición de su álbum, la madrileña ha lanzado el single promocional ‘El amor no existe‘, en colaboración con Antonio José.

Sobre el título de su última canción, Pablo Motos no ha podido evitar hacer un chiste: «No te pega a ti esa frase. Es como si Miguel Bosé dijera ‘la buena de la de Pfizer». La cantante le daba la razón: «Es verdad que estoy en un momento pleno en mi vida, tanto a nivel personal como profesional, pero me dejo llevar y guiar por gente de alrededor». Y añadía: «Me siento feliz y afortunada en todo, pero también hay que cantar al desamor».

«Mi hija es mi fuente de inspiración»

El presentador le ha preguntado si su pareja, David de Gea, se mete en las canciones que compone e interpreta, y su invitada le respondía: «A David le pregunto mucho porque tiene sentido de la música, tiene criterio… Aunque tengo que decir que de momento nunca me ha dicho que no le gusta. Y yo feliz porque todo lo hago con mucho mimo con mucho cariño, pero me gusta saber lo que piensan».

También ha hablado de su hija Yanay. “Es un nombre palíndromo, originario de Perú. Es una palabra quechua y significa “mi amada”. Me emociona mucho porque el sentimiento a una hija no se puede ni explicar. Ella es mi fuente de inspiración total… es brutal». «¿Cómo te ha cambiado la vida?», ha querido saber el presentador. “Es lo más maravilloso de mi vida. Es verdad que te cambia, duermes menos… No sé cómo he podido pasar tanto tiempo sin mi pequeña. He tenido suerte porque es una niña muy enérgica, no para. Pero por la noche me duerme muy bien. Como está muy activa y muy despierta puede descansar un poquito”, decía.

Al hablar de su pequeña, a la cantante se le caía la baba. ¡Incluso ha confesado que ha heredado un talento suyo! “Se le nota enseguida las canciones que le gustan, la comida… tiene buenas cuerdas vocales”, comentaba. «Tiene solo 11 meses y sé las canciones que le gustan».

Cuando se quedó embarazada de su hija, «quería mantener lo de los tres meses en secreto. Nadie del equipo sabía lo del embarazo, pero hubo una actuación en la que me tiraban un cuchillo a la barriga y lo pasé muy mal, aunque aguanté sin contarlo”. Motos apuntaba: «Le contaste a unos amigos que estabas embarazada a través del Fortnite». Ella replicaba: “Fortnite ha sido un descubrimiento en plena pandemia, lo he cogido como mi vicio. Es verdad que le dije a un amigo que estaba embarazada por aquí”.

Por último, ha hablado de su «vicio» por los funkos, unas figuras de enormes cabezas. “Se podría decir que sí, yo tenía lo típico que te regalan. De repente vi cuatro o cinco juntos y empecé a buscar los que me interesaban. Tengo un funko mío que me han hecho, otro de Yanay y David tiene el oficial. Con la tontería tengo 650 funkos”. Tras decir esto, Pablo Motos le ha regalado uno con su figura. ¡Y le ha encantado!