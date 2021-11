Nuestro protagonista nos invitó a su céntrica casa madrileña, donde charlamos sobre cómo está viviendo esta época de tanto éxito y trabajo. Íntimo de Terelu Campos a raíz de su paso por ‘MasterChef Celebrity 6’, el diseñador alicantino Eduardo Navarrete (27) nos habla de esta curiosa amistad y nos desnuda su corazón mostrando su parte más desconocida.



¿Cómo te encuentras?

Estoy muy contento y feliz. Viviendo esta maravilla que es MasterChef Celebrity.

¿Eres una persona muy casera?

Me estoy volviendo casero con el tiempo. Empecé a trabajar de noche muy joven, con tan solo 17 años. Yo pensaba que no se me iba a quitar nunca lo de querer estar siempre en la calle y querer hacer todo. Recuerdo a mi madre decirme: «Ya te cansarás de salir». Y efectivamente, ahora mismo, mi prioridad no es estar siempre en la calle.

Como diseñador de ropa que eres, ¿también eres muy exigente con la decoración de tu hogar?

Me gusta la decoración, pero no es mi fuerte. Me pongo nervioso tanto con la de mi casa como con la de la tienda. Yo soy una persona que piensa que si otro lo hace mejor, hay que llamar a esa gente. Lo mío es la moda y la decoración es otra cosa totalmente diferente. Me gustan muchos conceptos respecto a la decoración y para no meter la pata, siempre pido ayuda.

¿Vives de hipoteca o de alquiler?

Me encuentro en el proceso de empezar a vivir de hipoteca y tengo un par de pisos mirados. Puedes poner que estoy en proceso de búsqueda de una casa… (risas).

¿Se puede decir que estás viviendo uno de los momentos profesionales más bonitos de tu carrera?

Estoy bien, estoy feliz, lo que pasa es que pongo sobre mí más presión de la que ya hay y más trabajo del que ya tengo. Estoy preparando una estupenda colección que presento el día 29 de noviembre en el madrileño mercado de San Antón con mis compañeros de edición. Van a desfilar Terelu Campos, Alejandra Rubio, Vanesa Romero, Belén López, Verónica Forqué… Hacer una colección precisa toda mi atención y estoy un poco estresado, pero no concibo no hacerlo. O sea, no concibo estar en mi casa rascándome la nariz.

¿Y antes de meterte en este concurso cocinabas? ¿Se te daba bien?

Mis padres tienen un restaurante desde hace 40 años. Entonces yo he estado toda la vida en ese mundo de la hostelería. Sé perfectamente cómo va. Luego, cuando tenía 17 años, mi padre puso dos o tres restaurantes más y ayudé mucho. Tengo fotos de pequeño en el salón de bodas trabajando con mi padre. He pelado mucha patata, he hecho mucha carne a la brasa…. Por eso gané la prueba del flambeado, porque ya lo hacía. Lo he hecho desde pequeño, porque era mi plato favorito y me lo hacía tres o cuatro veces por semana.

La gente ahora te está conociendo por MasterChef, pero, en realidad, llevas muchos años currando.

Sí, vengo del mundo de la noche, que, quieras o no, te abre muchas puertas. La cuestión es estar en la calle. Cuando me refiero a la noche, me refiero a los eventos y ya llevaba así desde antes de la universidad. Estudié en Barcelona y allí me invitaban a todo e iba a todo.

¿Te imaginabas que te convertirías en un personaje famoso?

Yo sabía que iba a ser conocido. No sabía muy bien cómo, pero me lo olía. No he querido ser conocido a toda costa porque, de hecho, antes de ir a Maestros de la Costura, me ofrecieron ir a todos los programas de Warner y yo dije siempre que no, porque sabía que iba a ser conocido y quería serlo, pero no a toda costa.

En MasterChef estás mostrando una versión muy auténtica de lo que eres.

Me gusta esto que me acabas de decir, porque el mejor consejo que le puedes dar a una persona es que sea de verdad. Yo, en el programa, me he mostrado tal cual soy yo, sin doblez, porque no la tengo tampoco. Me veo en la tele y me reconozco siendo yo, tanto para lo bueno como para lo malo. Fíjate en lo que me pasó con Bustamante, por ejemplo, fui yo totalmente. Esto no quiere decir que David sea un bienqueda, pero yo no iba a coger el delantal negro y exponerme a irme del programa. No soy así y no va con mi forma de ser. Esto es una competición, he venido a competir a tope y quiero llegar a lo máximo que pueda, incluso ganar si hace falta. Algunos de mis compañeros son gente que ya tienen una trayectoria y tienen ciertas barreras a la hora de expresarse y mostrarse como son. Barreras que yo no tengo porque ni soy celebrity ni diva ni nada. He ido allí a pasármelo de calabaza y me lo he pasado genial y me he mostrado en libertad.

¿Y con quién has tenido más incompatibilidad?

Incompatibilidad real no he tenido con nadie. He tenido más afinidades con Arkano, con Belén López, la Campos…

Aquí hay que hacer un parón, porque Terelu se ha convertido en tu íntima amiga…

Terelu Campos y yo somos idénticas. Cuando vi el casting dije: «Hostia, me voy a llevar súper bien con ella». Y cuando la conocí, por primera vez, la hubiese matado, porque la primera reacción que tuvo… Es muy fuerte ella y es una diva. Es una Campos y ser Campos es ser diva. Entonces a mí me impactó, pero aún así sabía que íbamos a ser amigas y, poco a poco, nos fuimos conociendo más hasta el momento actual. Anoche hablé con ella y hemos quedado mañana para cenar. Me ha abierto la puertas de su casa y de su familia. A su hija, Alejandra, la adoro.