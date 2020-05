Un auténtico e inesperado bombazo. A última hora de la mañana se descubría que se ha rechazado la paternidad de Julio Iglesias sobre Javier Santos. Tras conocerse que el artista ha ganado el segundo asalto, SEMANA se ha puesto en contacto con Edite Santos, madre de Javier. Después de que el cantante presentara un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, este miércoles se ha conocido que este había fallado a su favor, ya que consideraba que la paternidad del joven ya había sido juzgada y que entonces ya se había decretado que no era su progenitor. Aprecian que es «una cosa juzgada» y no han entrado a analizar el fondo del asunto. Pero, ¿cómo está Edite? Tras una larga y incansable lucha madre e hijo vuelven a recibir un fuerte mazazo. La portuguesa está muy molesta después de descubrir la noticia y así lo revela en una entrevista concedida en exclusiva a este medio.

¿Cómo estás?

Muy cabreada, estoy indignada. Ya no tengo palabras para decir lo que es esto. En España no hay justicia, parece que la justicia va por un lado y la ciencia va por otro. No entiendo nada…esto no se va a quedar así y vamos a seguir adelante.

¿Y tu hijo Javier cómo se encuentra?

Está muy triste y enfadado porque no hay derecho.

¿Cuándo habéis recibido la noticia?

Mi hijo me ha llamado esta mañana para contármelo, se lo había dicho la procuradora. Es lo único que sé y me parece increíble. Si hay unas pruebas que dicen que Javier es hijo de Julio Iglesias ¿ahora no importan esas pruebas?

Argumentan que este asunto es una «cosa ya juzgada»…

Claro, pero no es así. La que denunció en un principio fui yo, luego ya demandó él. Somos dos personas distintas. Me parece increíble que la justicia esté de parte de Julio y no del hijo. Me parece absurdo e ilógico.

¿Con el coronavirus todo esto se verá detenido en el tiempo?

No, no lo sé. Yo haría incluso una manifestación, aunque ahora no se puede porque estamos todos confinados.

¿Los abogados de Julio se han puesto en contacto con Javier?

No, para nada. Nadie da explicaciones de esto.

¿Qué opinas de Julio Iglesias después de todo esto?

El poder de Julio llega a todas partes. Se ve que todo está comprado por Julio, es que es impresionante el poder que tiene. Ya está bien…Claro que estoy enfadada.

¿Dónde te encuentras tú?

En Valencia con mi otro hijo. No sé cuando quedaré con Javier, pero ya he podido verle porque se puede salir a pasear y hacer deporte.

La noticia les ha dejado desolados. Ninguno de los dos la esperaba después de que se aportaran pruebas científicas. A pesar de que Javier Santos había tratado de demostrar que Julio Iglesias con una prueba de ADN que obtuvieron a través de un detective privado. Esa prueba defendía que Javier y Julio José eran hermanos en un porcentaje del 97 por ciento, sin embargo, este detalle no se ha tenido en cuenta. Sobre este asunto también hemos hablado con el abogado de Javier, Fernando Osuna, un letrado de reconocido prestigio en los juicios de paternidad.