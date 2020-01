1 Una dura noticia

No ha dudado en contar cómo ha vivido los momentos previos a su muerte: «No he podido compartir esta información antes por dolor, ahora algo más digerida la pérdida de uno de mis amores… no hago más que soñar con ella. Estoy contenta de haber pasado un tiempo con ella y con los niños antes de que se fuera, pero triste porque mis hijos no acaban de entender que se fue. Por favor, cuidado con lo que comentáis porque me duele… #Milagros«.