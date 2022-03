La última entrevista de Ivonne Reyes en el ‘Deluxe’ nos deja una tensa conversación con Eva Zaldívar. La exmujer de Pepe Navarro ha llamado en directo al programa, lo que ha provocado una inmediata reacción por parte de la entrevistada quien le ha lanzado un duro ataque. «Habla de tus hijos que alguno no es de Pepe Navarro», ha señalado la venezolana.

Ivonne ha insinuado que uno de los hijos de Eva Zaldívar no era de Pepe Navarro. Momento en el que esta ha respondido subrayando que estaba escuchando una serie de «tonterías» y que deseaba colgar enseguida. «Te agarras a cualquier cosa. Sabemos perfectamente quién es nuestra familia. Ivonne dices tantas mentiras y me has hecho tanto daño en mi vida… Pasa página. Que Alejandro se haga la prueba. No hay más. Alejandro será bienvenido en nuestra familia siempre».

El ataque de Ivonne Reyes

La venezolana ha asegurado más tarde que Pepe Navarro le dijo durante una reunión que desconfiaba de la paternidad de uno de los hijos que tiene con Eva Zaldívar. Cuando los distintos colaboradores han incidido sobre esta tema, Ivonne Reyes ha añadido que se lo confesó en su momento a la propia Eva Zaldívar. «Yo se lo conté entonces a ella. Y Eva me dijo que Pepe era un impresentable».

La venezolana, visiblemente nerviosa, ha querido no tomar en consideración a la exmujer del presentador en distintas ocasiones. «No voy a entrar a hablar con una persona que no quiere hablar conmigo», le ha dicho en un primer momento la empresaria. Aunque finalmente sí que ha intervenido asegurando que el problema no lo tiene «Alejandro Reyes, es el tuyo. Estás diciendo unas tonterías… Tienes un mal perder».

«Estoy viendo fatal a Ivonne Reyes esta noche. No termina de dar ningún paso. Vuelve a salir aquí y a meter mierda cuando no tiene ningún juicio ganado. Ojalá que te ganes la vida como puedas aquí». También ha insistido en que existen pruebas fehacientes de que el hijo de Ivonne no forma parte de su familia. «Que se haga la prueba. Si forma parte, será bienvenido».

«Ivonne sabe que su hijo no es de Pepe»

Ivonne Reyes se ha mostrado nerviosa durante su presencia en el plató de Mediaset mirando continuamente su teléfono móvil. En un primer momento ha evitado a Eva Zaldívar y más tarde ha rechazado su versión de los hechos. Mientras que la empresaria ha rebatido sus declaraciones: «Ivonne sabe que su hijo no es de Pepe. Ella lo sabe, pero no lo quiere decir. Yo lo sé porque tonta no soy. Sabe perfectamente de quién es el hijo». Cuando Jorge Javier Vázquez le ha cuestionado sobre la identidad de este, ha dicho que no iba a dar ninguna pista al respecto.

