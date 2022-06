Quien tiene animales en casa sabe a la perfección que forman parte activa de la familia y son considerado como un miembro más. Así lo entiende también Nerea Garmendia, que se enfrenta al dolor de la durísima pérdida que supone tener que despedirse de uno de sus perros, Pirata, un bulterrier blanco que se había convertido en su mejor compañero de vida mientras se han mimado mutuamente: “Hoy hemos despedido a un miembro de nuestra familia, que sé que lo amáis. Ha sido duro tomar la decisión, pero tu cuerpecito ya no podía luchar más”, comienza a narrar con profundo dolor la actriz a sus seguidores, que han sido testigos del amor que le profesaba a su fiel compañero.

Pirata tenía 14 años, pero Nerea Garmendia tan solo ha podido disfrutar de él algo menos de dos años. Suficiente para amarle incondicionalmente y comprender que se puede querer a un perro como si de un hijo se tratase y que, como ella misma reconoce, le ha marcado “para el resto de la eternidad”, al igual que su otro can, Coko, que también nota la ausencia de su hermanito: “Sé que os habéis despedido a vuestra manera y que le has pedido que siga con vuestras estrategias. Y ya se ha puesto en marcha, ha robado una pizza y está dando buen uso de tu cama”, continúa la actriz dedicándole unas preciosas palabras a Pirata, ante la difícil tarea de tener que decirle adiós, aunque feliz por haber tenido la oportunidad de compartir su vida con él.

Nerea Garmendia tan solo tiene palabras de agradecimiento hacia su perro ahora que comienza a notar su ausencia en casa: “Cuánto me has enseñado, cuánto amor y toquecitos me has dado, gracias por permitirme ser tu madre perruna. Sé que no te he dado tantas chuletas como hubieses querido, pero espero haberte cuidado la mitad de bien que tú lo has hecho”. Tanto le ha querido y le querrá, que mirará en su piel siempre que quiera recordarlo, pues lo lleva tatuado como muestra de su incondicional amor: “Te llevo en mi piel y en mi corazón Pitxutxi. Buen viaje, sigue liándola allá donde estés, aquí te recordaremos siempre”, se despide la intérprete, que a pesar del dolor que ahora ahoga su corazón, tan solo tiene buenos recuerdos para hacer más llevadera esta pérdida, sabiendo que pudo darle un hogar, una familia y ser querido sin límites.

Horas más tarde, Nerea Garmendia volvía a tomar los mandos de sus redes sociales para volver a homenajear a su perro Pirata. Esta vez con un tierno vídeo en el que muestra algunos de sus momentos más inolvidables juntos. “La vida Pirata nos la ha hecho mejor. Así te recordaremos siempre”, escribía como acompañamiento al vídeo al que ha querido poner banda sonora con la canción ‘La vida Pirata’ de Mago de Oz y que ilustra imágenes del perro jugando con su familia, corriendo feliz y disfrutando de la buena vida que ha tenido en casa de Nerea Garmendia.