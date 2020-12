La colaboradora de televisión ha hecho público una desgarradora confesión acerca de la muerte de su padre durante su última aparición en ‘Viva la vida’. Lo ha hecho junto a su hermana, Carmen Borrego, que también ha desvelado detalles inéditos de ese duro momento de su vida.

Terelu Campos ha vivido uno de los días más duros en ‘Viva la vida’, justo cuando acaba de recordar junto a su hermana, Carmen Borrego, la trágica muerte de su padre. Empezaba a hablar sobre ello la segunda de ellas. «No tengo problemas hablar de este tema por trágico que fuera en mi vida. Creo que cuando con 17 años fallece tu padre y lo hace en las circunstancias que lo hizo, eso te hace madurar a pasos agigantados», empieza diciendo Carmen.

«Te da una hostia la vida que hasta que te repones… las dos lo hemos pasado muy mal. Hemos tardado. Aparentemente por mi madre estábamos bien, teníamos que apoyarla. Mi madre se había quedado viuda con dos hijas con una edad fastidiada y en una época fastidiada», terminaba diciendo Carmen antes de que su hermana diera su opinión.

Terelu ha querido expresar que creía que ella había sido la más fuerte de las dos: «Yo siempre he pensado que esto es como cuando pones las fichas de dominó. Se cae una y luego caen todas. Si alguna flaqueaba, esto se desmoronaba. Que no fuera un tema tabú la muerte de nuestro padre, que mi madre no se sintiera responsable de esa muerte, porque nunca lo fue. Me puse en el papel de mi madre… Que estaba trabajando, se fue a Marbella, pero ellos vivieron la separación física real que ya existía en la pareja. Había una realidad de un desenamoramiento que yo creo que fue por parte de mi madre», explica.

Han desvelado detalles inéditos de ese trágico momento de sus vidas

«Las circunstancias de la vida hicieron que se separaran, pero nunca se sentaron como tal a hablar para decir que se iban a divorciar. Mi madre vino a buscarme a un campamento de verano y me lo dijo, me dijo que tenía que hablar conmigo, que era posible que se separara. Nunca más volvió a hablar conmigo. Yo me puse como loca, yo creo que no volvió a hablar conmigo del tema por cómo fue mi reacción. Mi reacción fue mala», recuerda Carmen Borrego.

Por su parte, Terelu quiso desvelar qué recuerdo tenía de su padre. «El recuerdo que tengo de él en Madrid es paseando por Gran Vía. Solo recuerdo ahí a mi padre. Yo me empeñé en verlo muerto y no me dejaron. Yo estuve durante muchos años reprochando que no me hubieran permitido a mí, cuando yo cumplía 18 años. Con el paso del tiempo pienso que me hicieron un buen regalo, porque yo solo lo recuerdo vivo. A mi me encantaba, porque me dejaba ir con él a los actos».

Terelu, diana de una inocentada de su familia

Una comida familiar en casa de Carmen Borrego se convirtió en el mejor escenario para hacerle una sonada inocentada a Terelu Campos. La colaboradora era sorprendida por su hija, Alejandra Rubio, quien tenía preparado un notición que dejaría completamente atónita a su madre. Una broma previa al Día de los Inocentes y gestada con la colaboración de las cámaras del programa ‘Viva la vida’.

«Te quiero decir algo, pero no sé», le decía la joven muy preocupada a su madre durante este encuentro. Terelu se mostraba totalmente intranquila pensando que, incluso, podría tratarse de algún tipo de dolencia que le había ocultado hasta entonces. «Me estás asustando», aseguraba tocándose el pecho, para más tarde implorarle: «Dímelo ya».

Alejandra, que lleva casi tres años de noviazgo con el DJ Álvaro Lobo, se ha metido a la perfección en su papel y ha conseguido engañar por completo a su propia madre. La joven le decía nerviosa: «Lo siento». Poco después le entregaba un test de embarazo. «Madre mía», ha sido la primera reacción de Terelu rogando que debían tranquilizarse. «¿Cómo ha podido pasar, cariño?», le preguntaba. «Llevo mucho tiempo pendiente de que no la veo centrada con las pastilla y con nada», añadía.

«Qué inoportunidad»

Muy afectada con el notición, Terelu señalaba que las embarazadas pertenecen a un grupo de riesgo en la pandemia. «Qué inoportunidad». Recordaba que Alejandra es muy joven, solo tiene 20 años para 21 cuando su hermana le decía que no se acababa el mundo. Finalmente, Terelu ha descubierto que todo se trataba de una broma a cargo del equipo de ‘Viva la vida’. «Iros a la mierda», ha sido su primera reacción rompiendo en un mar de lágrimas y evitando abrazar incluso a su hija, la principal artífice de esta broma.