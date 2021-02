«Eres una lerda que no ve más allá de ganar dinero a costa de los demás. Princesita barata», son solo algunas de las palabras que le dedica la mujer de Jesulín de Ubrique a la de Paracuellos.

Parecía que la calma había llegado a la vida de Belén Esteban y María José Campanario después de varios años de peleas. Sin embargo, la odontóloga ha dado un paso adelante y le ha declarado la guerra a la colaboradora de ‘Sálvame’ a través de una demoledora carta repleta de insultos que ha compartido a través de sus redes sociales.

Llena de ira, María José Campanario compartía a través de cuenta de Facebook una durísima carta contra Belén Esteban en la que tacha a la de Paracuellos de tener una vida patética y llena de mentiras, además de opinar sobre su relación con Miguel Marcos , entre otras lindezas. A pesar de que a los pocos minutos de publicarla la odontóloga reculaba, ya era demasiado tarde.“No veo televisión, aún así me hacen llegar, a veces, que mis publicaciones públicas, como mis fotos de portada, llevan a pensar a algunas personas que son algo personal. Y hoy me ha llegado un enlace en el que he debido descojonarme de la risa. Patético, algo a lo que estoy acostumbrada. En mi opinión, tu vida entera lo es, bonita. No lo son, te han vuelto a confundir, triste infeliz. Tengo la capacidad suficiente y el valor que la vida me ha dado para decir las cosas con una claridad absoluta. ¿O quizá cara? Tengo dudas», comienza a escribir la mujer de Jesulín de Ubrique en su demoledora carta, tal y como se ha encargado de reproducir Jesús Manuel en ‘EsDiario’.

Tras estas palabras, María José Campanario hace hincapié en que Belén Esteban es «un absoluto 0» tanto en su vida como en la de su marido. Sobre este último, recalca que se trata de «mi marido, el mío, casi más mal que te pese». No contenta con esto, la de Ambiciones insiste en que, a pesar de que ha pasado una década, a la colaboradora de ‘Sálvame’ le sigue afectando el hecho de haber roto su relación con el diestro. «Pobrecito tu ‘Migue’, que sigue comiendo de las mierdas que intentas hacer creer que son verdad», escribe.

María José Campanario a Belén Esteban: «Princesita barata»

Después de estas palabras, María José Campanario alude a su libertad de expresión para poder decir lo que lleva pensando desde hace mucho tiempo. Además, insiste en que «la represión y la dictadura acabaron hace muchísimo tiempo, muy a tu pesar, princesita barata«. Sin embargo, la crudeza de sus palabras comienza a incrementarse y María José Campanario lanza una pregunta al aire: «¿Por qué te doy tanto miedo?«. La odontóloga conoce la respuesta y asegura que la colaboradora de ‘Sálvame’ le teme porque «soy yo la que llevo 20 años con Jesús Janeiro Bazán… no año y medio como tú, sin casarte«.

Los mensajes, fechados en el 10 de enero, no se quedan ahí y María José Campanario advierte a la de Paracuellos que no siempre va a estar en silencio y habrá un día en el que dirá públicamente todo lo que piensa. «Que me descojono cuando te llaman ‘exmujer de’, en el que pasaste más tiempo en Madrid que con mi marido, aunque hayas aprovechado que solo se tira de hemeroteca a tu conveniencia. Aunque hayas dicho ‘yo estuve 5 años’, luego estuviste ‘7’ y luego ’10’… hasta parecía que nos acompañabas en mi matrimonio, en el que tú nunca tuviste y te seguirá comiendo de por vida. Y lo sabes. Benditos palmeros tienes. No me hagas descender a tu nivel, porque saldrías perdiendo tu asqueroso trono. Deberías dar gracias. Sobre todo por mi silencio. El que yo sí cuidé por alguien especial. A quien tú utilizaste. Hasta que te dieron miedo las demandas. Porque el día que yo hablase, hundiría en la puta miseria a más de uno y una. A ti la primera, créeme, no estoy sola«, asevera.