La colaboradora, que ha regresado a ‘Sálvame’ tras su bronca con Jorge Javier Vázquez, ha cargado contra su examiga: «Vete con el viento a donde te lleve la veleta».

Este lunes, Belén Esteban ha regresado a su sillón en ‘Sálvame’ después de su última bronca con Jorge Javier Vázquez. Lo ha hecho con las pilas cargadas. Llevaba dos semanas alejada de los platós, así que ha vuelto con muchas ganas de sentarse nuevamente delante de las cámaras. En su retorno no se ha producido un tenso cara a cara con el presentador, tal y como muchos imaginaban. Sí se ha producido, en cambio, un mensaje cargado se segundas para Rosa Benito. «Belén viene guerrera contra una persona de esta cadena, y no soy yo», adelantaba el presentador.

En efecto, la colaboradora ha dedicado unas palabras a quien fue su compañera y amiga. La que fuera cuñada de Rocío Jurado ha hablado recientemente de Belén: «Que todos vamos a la iglesia… Cuando nos interesa no dice verdades y cuando sí nos interesa sí es todo auténtico», comentaba en relación a una publicación de Belén en las redes sociales tras su visita al patrón de las causas imposibles. Al hablar del enfrentamiento entre Belén y Jorge Javier, explicaba: «Yo no he tenido nunca bronca con ella. Se ha valido de unas cámaras y lo ha tirado, y yo me he retenido porque no tenía ganas, no voy a entrar en el juego».

«Juntabas a todos mis compañeros a espaldas mías»

«Cuando ponen eso de San Judas pongo un Stories pongo: ‘Todo el día así, lo entiendo, me parece muy bien su trabajo’. Entiendo el trabajo de la prensa y lo que tengo que aguantar por salir en las revistas, por vender mi vida. Entiendo a la prensa. Lo que no entiendo son las faltas de respeto. ¿Pero sabes lo que no entiendo? La decepción. ¿Que tú la has tenido conmigo y te has callado? Tú cuando tenías un problema juntabas a todos mis compañeros a espaldas mías. Así que vamos a dejar la fiesta en paz», contestaba la madrileña.

«Y otra cosa. Cuando estés en las reuniones de ‘Ya es mediodía’… Yo tengo muchos amigos. Y amigos gordos. No digas que yo he puesto verde a tu hija, porque la que ha puesto verde a mí ha sido tu hija. Aquí están mis compañeros, como Gema López, que saben lo que hay. La que habló mal de mí fue tu hija. Cuando te mandé fotos porque tu hija hablaba de mí me dejaste de hablar». Con estas palabras, la ex de Jesulín quería zanjar los cruces de comentarios con Rosa Benito.

«Vete con el viento a donde te lleve la veleta»

«Qué pena, qué pena me da. Porque aunque no nos hablemos sabes que he sido muy leal a ti. Y tú conmigo, no voy a ser injusta. Pero vamos a dejar la fiesta en paz. Porque cuando yo tenía problemas tú lo que hacías era hablar con todos mis compañeros, pa-pa-pa-pa… en vez de coger a mí y decírmelo. Me refiero a cosas que nos hemos contado, porque hemos sido muy amigas».

«Ella sabe cosas de mi vida que, por cierto, las he contado todas aquí. Y nunca me he reído de tus problemas. como dijo tu hija en una revista. Pero bueno, cariño, vete con el viento a donde te lleve la veleta«, añadía. A pesar de su enfado, Belén no ha podido negar el enorme afecto que ha sentido por la ex de Amador Mohedano: «A Rosa la he querido mucho y siempre que he hablado con ella, he hablado bien».

No es la primera vez que Belén Esteban arremete contra Rosa Benito en televisión. Desde que ambas colaboradora pusieran fin a su amistad han sido varias las veces que se han cruzado duras acusaciones. «Yo he estado a su lado cuando lo ha pasado mal y ella al mío, pero diga lo que diga no nos hablamos por su hija«, detallaba la colaboradora el pasado mes de noviembre. Desde lo que ocurrió todo se empezó a romper. He defendido mucho a Rosa, pero hay cosas que no se pueden reprochar«, decía recientemente la ‘princesa del pueblo’. Benito, por su parte, ha llegado a admitir que su no relación con Belén Esteban le afecta: «No estoy bien. Hay que luchar por los hijos y no permitir ciertas cosas. Estoy en mi derecho porque mi hija no tiene nada que ver en esto», ha manifestado Rosa Benito en ‘Ya es mediodía’.