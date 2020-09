Pilar Rubio ha recibido críticas por reincorporarse al trabajo antes de que se agotara su baja maternal, lo que no ha sido visto con buenos ojos.

Pilar Rubio se reincorporó este jueves a sus quehaceres laborales. Era su retorno a ‘El Hormiguero‘ 51 días después de convertirse en madre de su cuarto hijo, Máximo Adriano, y, aunque llegó feliz la colaboradora del programa de Pablo Motos afirmó vivir una auténtica locura. Su familia es numerosa y esto le está haciendo, según ella misma dijo, «desquiciarse». «Dormir ¿para qué? está sobrevalorado», dijo entre carcajadas. La esposa de Sergio Ramos además de guapísima, había conseguido recuperar su excelente forma física y todo ello con una sonrisa, pero sobre todo con mucho esfuerzo. Sin embargo, no todo el mundo ha visto con buenos ojos su vuelta a la pequeña pantalla. En especial sus seguidores.

Tanto en sus redes sociales como fuera de ellas son varios los espectadores que no están en absoluto de acuerdo con que se haya incorporado tan pronto y no haya disfrutado de la baja de maternidad. «Ahí…dando ejemplo de la baja de maternidad (léase la ironía)», escribe uno de ellos. Aunque este es solo un ejemplo de algunos de los mensajes que no aprueban su regreso sin previamente haber agotado la baja, hecho que no es la primera vez que sucede, ya que Pilar Rubio en embarazos anteriores también había vuelto al trabajo antes de que este permiso terminara.

Aunque una vez más se ha hecho patente lo querida que es Pilar Rubio. Si bien es cierto que ha recibido críticas, también ha sido defendida por muchos usuarios. «Creo que cada uno decide gestionar su baja como mejor le venga», «Solamente son obligatorias las primeras seis semanas de baja», «qué más da lo que haga, que haga lo que quiera» o «qué injustas somos, en vez de apoyar a la mujer trabajadora. Ni que se fuera a trabajar 14 horas al día y descuidara de sus hijos», son algunos de los comentarios que apoyan a la celebrity. Un continúo goteo de muestras de cariño que, probablemente, reconforten a Pilar Rubio cuando está en el punto de mira.

Y, aunque ahora este asunto es noticia, no es la primera ocasión en la que una presentadora es criticada por lo mismo. La presentadora de ‘Informativos Telecinco, Isabel Jiménez, quien volvió a su puesto solo seis semanas después de convertirse en madre, en vez de las 16 de las que disponía, por lo que decidió no completarla. Tras ser consciente de la polémica que esto había generado, la periodista quiso responder públicamente cansada de ciertos mensajes. «A los que les preocupe el padre está en casa disfrutando de su bebé y de su baja», escribió en su perfil. Poco después su compañero de trabajo, David Cantero, quien, a pesar de seguir una línea de discreción, saltó tratando de poner fin a las críticas. «Me agota responder este tipo de afirmaciones, ¡pero ahora la baja es COMPARTIDA! Y ahora es su papá el que se ocupará a tiempo completo del pequeño… No sabe usted NADA de su horario ni de sus niñeras ni de sus circunstancias, ¡si quiere polemizar busque otro foro! Esto no es Twitter. Gracias», señaló entonces.