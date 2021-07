En tan solo unas horas Olga Moreno se pondrá delante de millones de espectadores para responder a Rocío Carrasco en el especial ‘Ahora Oa’.

Solo quedan unas horas para que Olga Moreno llegue al plató de Telecinco para responder a Rocío Carrasco. Este miércoles a las 10 de la noche tiene lugar el especial ‘Ahora, Oa’, una cita televisiva en la que podrá defenderse de todo lo dicho sobre ella en su ausencia y es que son muchas las acusaciones vertidas sobre la malagueña. Desde que comenzara la docuserie en repetidas ocasiones su nombre ha salido en la palestra en ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, pero ¿a qué tendrá que responder la ganadora de la última edición de ‘Supervivientes’? Tildada por Rociito con mucha ironía como «madre coraje» y acusada de «sinverguënza» o «provocadora», ahora es el turno de Olga, quien podría comenzar una carrera televisiva muy pronto en Telecinco. En SEMANA hemos rescatado lo más llamativo que ha dicho Rociito a lo largo de los 12 episodios, declaraciones que la dejarán boquiabierta y a las que contestará en directo ante millones de espectadores.

«Lleva 20 años sobreviviendo de mi sufrimiento»

No ha sido fácil concursar en la aventura selvática, pero para sorpresa de la malagueña ha conquistado a la audiencia. La misma que permanecerá pendiente de ella y su defensa durante el programa que la cadena italiana ha preparado en exclusiva para Olga Moreno, programa en el que hablará alto y claro tras todo lo dicho por Rociito. A pesar de que las críticas contra ella se han repetido a lo largo de estos meses y que pocos han entendido que nombrara a Rocío Flores y David en su paso por el reality, pues insistían en que «era para hacer daño a Rociito», hay otros muchos que sí tienen claro que es una verdadera superviviente. Se ha alzado como ganadora, aunque Rocío Carrasco haya relatado en la pequeña pantalla anécdotas que no la dejaban en buen lugar. «Lleva 20 años sobreviviendo de mi sufrimiento sin importarle nada, está claro. Superviviente nata», dijo antes de la final. No obstante, esto es un ejemplo de la larga lista de acusaciones que la hija de Rocío Jurado ha hecho contra Olga en el universo Mediaset.

«Es una sinvergüenza»

Tras referirse a Antonio David como «un ser diabólico», Rocío Carrasco señaló a Olga como «una sinvergüenza». «Le ha venido bien ser la madre coraje, porque le ha reportado un beneficio económico», comentó hace algunos meses en uno de los capítulos de la docuserie. «Esa que ahora va de madre coraje y dice que no atiendo a los niños, miente», añadió. También insistió en que Olga es «una provocadora», en concreto, cuando habló del momento que ambas vivieron antes de un juicio en el año 2017, pues ambas tenían una versión dispar de un mismo día. Mientras Olga aseguró que ella estaba en compañía de David Flores en los juzgados y que Rocío se negó a saludar a su hijo, ella lo niega por completo. «Es mentira que ella me diga “¿en serio vas a pasar por delante de tu hijo sin saludar? No tiene coño», dijo. Negó así la explicación dada por la malagueña en televisión y aseguró que de no haber sido frenada por su abogada, hubiera llegado a las manos con Olga aquel día. ¿El motivo? Las continuas caricias que ese día le hizo a su hijo en su presencia para, según Rocío, desafiarla.

«Me dieron ganas de estrujarle la cabeza»

Aunque David y Olga tienen una relación fantástica, tal y como demostró el abrazo en el que se fundieron el pasado viernes, Rocío asegura que han metido al joven ideas que no eran ciertas. Durante un ingreso del que ella no fue conocedora ni por Antonio David ni por Olga Moreno, Rocío se personó en el hospital para apoyar a su pequeño. Nada más entrar en la habitación fue consciente de que David, según ella, estaba recibiendo información ‘envenenada’ por parte de Olga. «¿Ves Olga como mi madre sí venía? Que me habíais dicho todos que mi madre no iba a venir. ¡Yo sabía que mi mami venía con el Fidelito! En ese momento se me saltaron las lágrimas y me dieron ganas de estrujarle la cabeza a alguien», comentó Rociito en otro de los capítulos.

«Imbécil de mí, la pedí ayuda»

Rocío Carrasco tampoco estaba de acuerdo con cómo volvían sus hijos cuando permanecían unos días con Olga y Antonio David. Les tachó de poco higiénicos, otra queja a la que deberá responder. «Me he pasado seis años de mi vida a cazar piojos, de mi casa se iban los niños como dos pinceles cuando volvían tenía que irme de ‘caza’ otra vez», comentó Rociito. Además de este recuerdo, Rocío Carrasco ha rememorada la única vez en la que pidió ayuda tanto a Olga como a Antonio David para enderezar a su hija, Rocío Flores, quien en reiteradas ocasiones la había llegado a faltar el respeto e incluso a humillarla. «Yo les pido auxilio, imbécil de mí, pensando que quedaba el mínimo sentido común en esas dos personas. Antonio David me decía que no se podía creer que ella le hablara así, que no se podía creer que eso fuera así y me lo decía con una sonrisa. Cuando les pido colaboración para que eso no sucediera más, les pido que no me vendan delante de ella (…) Le digo a Olga que tiene mi teléfono, que me llame si pasa algo y nos ponemos de acuerdo y tomamos una decisión conjunta, era una colaboración por el bien de la niña». Un ruego que no fue respetado y que, de nuevo, provocó que Rocío Carrasco se alejara de ellos.