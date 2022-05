Este martes, William Levy ha visitado ‘El Hormiguero’ para repasar su trayectoria profesional, marcada por grandes éxito como modelo y como protagonista de la telenovela colombiana ‘Café con aroma de mujer’, que se puede ver en Netflix, y gracias a la cual ha logrado fama mundial. En su entrevista con Pablo Motos, el actor, de 41 años, ha recordado también las dificultades a las que tuvo que hacer frente en su Cuba natal.

Con apenas nueve años pasó hambre. «Claro que he pasado hambre… Te dan un pan al día por persona. No puedes comprar más pan. Te dan un cuarto de pollo por personal al mes. No puedes comprar más pollo. No puedes comprar comida aunque tengas dinero. Te dan comida por raciones porque todo el mundo es igual. Es un comunismo. Así vivíamos y era difícil, pero uno lograba buscar la felicidad en medio de todo esto», ha contado.

A pesar de haber crecido con tantas limitaciones, guarda recuerdos felices de su infancia. «Lo que pasa en Cuba es que hay muchas carencias. Pero lo más duro es que te quiten la libertad. Vivir en un lugar donde sabes que te puedes esforzar y dar lo mejor de ti y no tienes un futuro es un poco difícil, la verdad», ha contado al presentador. Incluso ha hecho chistes con la pobreza de la isla: «En Cuba pasé 15 años a dieta obligado por el gobierno».

Su vida dio un giro radical después de trasladarse junto a su familia a Estados Unidos: «Mi padre esa preso político. Estados Unidos nos dio asilo político y pudimos emprender una vida llena de oportunidades. En Cuba vives con carencias, pero lo más duro es que te quiten la libertad, vivir en un lugar donde puedes esforzarte y dar lo mejor de ti pero no tener futuro, es difícil”.

Al mudarse a Estados Unidos era adolescente y podía compaginar los estudios con trabajos de albañil en los que ganaba «50 dólares al día». Lo que nunca imaginó es que gracias a su atractivo físico se le abrirían las puertas a una carrera como modelo. Entonces pasó de ganar un salario precario a ganar «1.220 dólares al día».

«Nunca había visto 1.000 dólares juntos. Y todos me querían contratar para sus campañas, no sé por qué», continuaba. «Ahora estamos igual que entonces… Obviamente uno pasa mucho hambre».

William Levy recuerda el accidente de su hijo

Durante su visita a ‘El Hormiguero’, William Levy ha contado otro momento muy delicado al que tuvo que hacer frente poco después de estallar la pandemia. Uno de sus hijos sufrió un grave accidente que le hizo perder la movilidad: «Mi hijo había tenido un accidente con un carrito de golf y no pudo caminar por muchos meses… Yo lo cargaba y estuve apoyándolo. Fue un poco difícil ir a trabajar para mí. Tuve que hacer un switch y concentrarme. Gracias a Dios está bien y está de regreso al béisbol, con el esfuerzo, las ganas. Ya está jugando otra vez en el campo y eso es una felicidad para mí».

