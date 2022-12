Son las terceras navidades que Ana Obregón pasará sin su hijo, Álex Lequio. Unas fechas especiales pero muy duras para la actriz, que esta vez las vivirá además sin sus dos padres. No tiene ánimos ni le apetece celebrar la Nochebuena y la Navidad y por ello ha tomado la decisión de poner tierra de por medio. En medio de su particular refugio, la presentadora le ha dedicado una emotiva carta a su pequeño del alma recordando la ilusión que le hacía celebrar estas fechas.

«Desde pequeñito te encantaba la Navidad, las luces, el árbol, los renos iluminados que poníamos en el jardín… Aún tengo ese gorro de Papá Noel que te acompañaba todo el día iluminando con tu alocada ternura y generosidad a todos los que estábamos a tu alrededor», comienza a escribir Ana Obregón junto a un emotivo vídeo en el que vemos un sinfín de imágenes de ambos en época navideña.

Tras esto, la actriz ha lanzado una petición al cielo dirigida a sus padres y su hijo: «Es mi primera Nochebuena sin papá, mamá y sin ti. Os pido que no os enfadéis conmigo si ya no puedo celebrarla nunca más… si muero de pena…». Van a ser unas fiestas llenas de recuerdos para ella y vuelve a reiterar que daría su vida por poder estar junto a ellos. «Estaré con mi cuerpo y mi alma sola en la tierra, pero como mi corazón emigró con el vuestro mañana adornaremos el cielo de bolas, pinos y luces de todos los colores. Daría mi vida por estar con vosotros. Os quiero más allá de la eternidad», finaliza.

Hace tan solo unos días, Ana Obregón, con la voz entrecortada, confirmaba que iba a pasar la Nochebuena y la Navidad alejada de su familia. «Estoy sola. Me he organizado y me voy a ir a un sitio yo sola el día 23 de diciembre o el 24 por la mañana, así no pienso que es Nochebuena. Me cojo mi tren o mi avión, todavía no lo tengo decidido y estaré allí. No puedo pensar que es Nochebuena. Estas Navidades me faltan mis padres y mi hijo. No puedo», explicaba la presentadora completamente rota.

Volverá a tiempo para dar las Campanadas

Sin embargo, su viaje no durará muchos días, pues se tiene que preparar para dar las Campanadas en La 1 de RTVE. Esta es la quinta vez en la que Ana Obregón estará en la Puerta del Sol para despedir el año junto a Los Morancos y dar la bienvenida al 2023. El pasado año no lo pudo hacer debido a que dio positivo en coronavirus.