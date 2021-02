Antonia Dell’ Atte ha sido preguntada por las últimas declaraciones de Alessandro Lequio, quien aseguró estar harto de su familia política mientras ambos eran pareja.

Alessandro Lequio se ha pronunciado sobre la guerra de Isabel Pantoja y Kiko Rivera, posicionándose en contra del DJ. Justo al desvelar su opinión hace algunas semanas dijo que con quien se sentía identificado era con Paquirri, diestro que, al parecer, se quejaba continuamente de la presencia de la familia de la tonadillera. Según él, mientras estaba con Antonia Dell’ Atte le sucedió algo muy similar: «Llegaron de repente como okupas a mi casa. Empezaron a aparecer todos. Yo le decía a Antonia que no había sitio y ella decía que no pasaba nada, que dormían en el suelo». Unas declaraciones sobre las que ha sido preguntada la modelo, que muy molesta ha respondido al colaborador de televisión: «Tiene mucho que callar». Su relación no es ni mucho menos cordial y así lo demuestra su reacción en el vídeo que te ofrecemos a continuación.

Vídeo: Europa Press

No obstante, no son las únicas palabras de Antonia Dell’ Atte que darán que hablar. La maniquí italiana, además de explicarse sobre su expareja, ha hablado sobre su hijo, al que está especialmente unida. Clemente Lequio está volcado en su carrera como cantante, la cual ella como madre alaba y por la que se siente muy orgullosa de él. A pesar de que el camino no ha sido fácil, el joven está inmerso en proyectos profesionales que le hacen muy feliz y tiene claro que, aunque le multiplicaría el impacto mediático, no iría a un reality. Si bien sería un bombazo que un programa de televisión contara con él entre los concursantes, todo apunta a que, por el momento, no está en sus planes aceptar una oferta en televisión. Lo que sí ha señalado es lo sorprendente que nos resultará su faceta como artista, ya que tiene un lado muy sensible que cautivará a muchos de sus seguidores, tal y como ha sucedido con ella. El joven confía en que triunfe y que, por fin, se valore todo el talento que le caracteriza.

Así se encuentra tras su accidente en la playa

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonia Dell’Atte (@antoniadellatte)

De lo que también ha querido pronunciarse es sobre la brutal herida que sufrió en su mandíbula este verano cuando una sombrilla la golpeó fuertemente. Entonces, tuvo que ser intervenida, pues, según ella, se le desfiguró e incluso perdió varios dientes. Un grandísimo susto por el que le tuvieron que dar más de 80 puntos y tras el que explicó que le había cambiado la vida, sin embargo, la modelo se encuentra mucho mejor tras este trágico momento. Así lo revela ella misma y es que Antonia Dell’ Atte, pese a todo, se muestra positiva.