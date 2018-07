Dulceida y Laura Escanes se unen a la moda más peligrosa de Instagram

Las redes sociales se han vuelto a convertir en la plataforma perfecta para compartir un reto viral. En esta ocasión, el “In My Feelings Challenge’, que consiste en bailar la canción ‘In my feelings’ de Drake mientras el conductor del coche graba a la protagonista. Algunas de las ‘influencers’ más conocidas de nuestro país se han unido a este reto y les han llovido las críticas…

Aunque muchos dicen que no pasa nada, ya que las protagonistas eligen una calle nada transitada y que la velocidad a la que va el conductor es mínima, otros dicen que ya es la moda más peligrosa de las redes sociales. Y es que el coche está en marcha, se va con la puerta abierta y el conductor lleva el volante mientras inmortaliza el momento grabando con el móvil.

Las críticas a Laura Escanes no han cesado: “Qué imprudencia y qué poca cabeza hacer esto. Ahora que me diga otra vez que me falta educación, y a ti cerebro. Pero cuánta tontería por ganar gente”, “Dónde esta la policía, que no ve la cantidad de infracciones que has cometido? Ains risto, no se puede hablar de nada, porque te cae encima”.

Por su parte, y después de ver el resultado del vídeo de Laura Escanes, Dulceida también se ha unido a la moda de este reto. Ella lo ha compartido en su Instagram, pero ha ido más allá. Y es que la ‘influencer’ ha compartido un vídeo bueno y otro menos currado, que podría ser el más divertido.

Sus seguidores también han criticado esta práctica: “Qué moda tan absurda. Menos mal que no soy a la única a la que se lo parece. Esta mañana en la televisión también lo han comentado y lo que peor es que un montón de gente joven que te sigue, lo hará para imitarte”.

¿Se pronunciarán Laura Escanes y Dulceida sobre esta polémica o preferirán mantenerse en un segundo plano?