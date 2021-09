Dulceida ha sido vista con una misteriosa joven en la semana de la moda de Milán, chica que solo ha acudido con ella a algunas fiestas, pero no a desfiles.

Dulceida y Alba Paul parecían estar muy enamoradas, sin embargo, hace unos meses revelaron que su historia de amor estaba en stand by. Tras más de siete años juntas necesitaban reflexionar y oxigenarse para tomar la decisión de seguir hacia adelante o iniciar caminos por separado, pero ahora todo ha dado un giro. Al parecer, la influencer estaría de nuevo ilusionada con una misteriosa morena con la que ya se le ha podido ver. Si bien está cuidando al máximo sus apariciones y evita que les fotografíen juntas, ya hay medios que aseguran que ha encontrado a alguien. Dulceida habría dejado atrás su pasado con Alba Paul, algo sobre todo lo que todavía ella no se ha pronunciado.

Dulceida ha preferido no mostrar nada de esta nueva ilusión en el universo 2.0, ya que prefiere ir supuestamente paso a paso. ‘Cuore’ sostiene que acudió junto a ella a un viaje de Milán, pues debía acudir a la semana de la moda. No asistió junto a ella a los desfiles, aunque ella sí que se acercó a las fiestas posteriores, lo que llamó la atención de los presentes. Todavía no hay testimonio gráfico de ello, pero quien la conoce mantiene que podría estar muy feliz e ilusionada ahora.

No obstante, pocos se esperaban este cambio en su vida, ya que hace muy poco la prescriptora de moda felicitó públicamente a su expareja por su cumpleaños. Un tierno mensaje con el que dejó claro que Alba Paul seguía siendo alguien muy importante para ella, a pesar de su ruptura. «Hoy cumple años una de mis personas favoritas en el mundo. Ella ya lo sabe todo. Quiero que sigas con esa energía, esa sonrisa, esas ganas de comerte el mundo, siendo una ranita y brillando con tu luz siempre. Te quiero», decía el comentario en sus stories. Esta historia poco después desapareció y fue eliminada, lo que da lugar a pensar que se arrepintió tras publicarla.

Fue tras este impasse con Alba Paul cuando Dulceida desapareció de sus redes sociales. Se tomó un descanso para centrarse en su salud mental, pues ca recordar que además de este problema sentimental también acababa de perder a su abuela. Fue hace algunos días cuando comunicó ella misma que se sentía preparada para volver a su trabajo y empezar a publicar con normalidad, una decisión que tomó hace dos semanas. Desde entonces, no ha dejado de postear y compartir sus viajes y sensaciones, detalles que revelan que vuelve a ser la misma de siempre. «Vuelvo por aquí poco a poco. Como os dije me necesitaba y he estado dándome esa prioridad, cuidando de mí, en casa y rodeada de la gente a la que quiero. Muchísimas gracias por todo el amor y cariño que me habéis ido mandando, os quiero (…) Queda Dulceida para rato», dijo hace unos días.

En el mes de julio reapareció en Ibiza rodeada de amigos, eso sí, lo hizo muy triste. Visiblemente desolada por el momento sentimental que estaba afrontando, recibió el apoyo tanto por parte de amigos como de familia, quienes no les soltaron de la mano ni un instante.