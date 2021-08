Dulceida ha revelado que ha muerto su abuela Ana, a la que estaba profundamente unida y la cual estaba muy presente en sus redes sociales.

Dulceida no está pasando por su verano. Tras anunciar su separación de Alba Paul, la influencer ha revelado el nuevo golpe al que hace frente: la muerte de su abuela. La prescriptora de moda estaba muy unida a Ana, una mujer que había logrado conquistar a todos los seguidores de Aida. Su fallecimiento ha dejado desolados a todos ellos, en especial a la empresaria, que a través de sus redes sociales ha posteado una despedida en la que deja claro que «era un ser de luz». «No me lo creo. Hoy te has ido y no sabes lo que te echaremos de menos. Mi Anita Dinamita, la más alegre, con su risa contagiosa, simpática hasta decir basta, enamorada de su familia, valiente y fuerte. Hasta el último momento enamorando a todo el que la conocía. Os juro que no podía imaginar que esto pasaría jamás, porque debería ser eterna y duele mucho. Gracias per ser la mejor abuela del mundo. Siempre et recordaré. Te quiero infinito», ha escrito en su perfil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida)

Siete instantáneas entre las que incluso hay vídeos reflejan que para Ana, Aida era su ojito derecho. Con ella presumía de su lado más divertido y así se refleja en la última publicación de Dulceida, donde amigos, conocidos e incluso su ex le han transmitido sus condolencias. Son conscientes de que es uno de los momentos más difíciles para ella y que necesita el apoyo de los que más la quieren. Ana ‘Dinamita’ fue una de las primeras en su familia que conoció su bisexualidad y siempre entendió a su nieta, tanto es así que nada más conocer a Alba Paul tuvo claro que ya formaba parte de su familia. “Si tú quieres a Alba, yo ya tengo otra nieta más”, dijo.

Sus casi 3 millones de seguidores se han volcado con Alba y no han dejado de escribir mensajes que le hagan sentir que no está sola. Desde Tamara Gorro, María Pombo, Tomás Páramo, Lucía Rivera a Nagore Robles han comentado este post para arropar a su gran amiga, ya que pueden imaginarse el fuerte varapalo que ha supuesto para ella la muerte de su abuela. Desde que fue conocedora de su fallecimiento, Dulceida ha tratado de homenajearla en el universo 2.0 con instantes que vivió con ella y que la influencer siempre guardará en su memoria. Además, este martes vio el atardecer y se lo dedicó a ella, dejando claro que Anita «siempre» estaría en su mente.

La joven continúa viajando, de hecho, esta misma semana se desplazaba desde Tarifa a Málaga, donde ha sido conocedora de la pérdida que acababa de sufrir su familia. Fue tras su ruptura cuando fue vista junto a algunos amigos, un rostro que reflejaba tristeza y es que han sido varios años al lado de Alba, la que era su fiel compañera. Puede que este golpe tan fuerte les acerque y vuelvan a verse, pues ambas querían mucho a Ana, la abuela de Dulceida.