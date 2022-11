La actividad de Kiko Jiménez como influencer se ha puesto en tela de juicio después de que ‘Sálvame‘ destapara que el colaborador ha tenido algún problema con sus redes sociales por un post que ha subido a su perfil de Instagram. Al parecer habría subido un vídeo en Stories con publicidad encubierta de una página de contactos y esto habría descubierto por sus jefas, entre las que se encuentra Dulceida. Esta es la copropietaria de una agencia de comunicación que, entre otros rostros conocidos, gestiona la imagen del ex de Gloria Camila Ortega. Este martes, la instagrammer ha aclarado si es cierto que ha despedido al andaluz de su negocio de representación: «No me parece bien lo que ha hecho, no tiene nada que ver con la agencia».

Vídeo: Europa Press

Cabe recordar que el pasado martes, Adela González dio a conocer en ‘Sálvame’ que Kiko Jiménez habría tenido algún problema con sus redes sociales. Destapaba que el equipo de investigación del programa “sabe que sí” y que se ha metido en un lío: “Es algo que tú has colgado”, le decía. Y anunciaba: “Su agencia de influencers le ha rechazado”. El colaborador lo negaba por completo: “A mí no me preocupa, pero parece que a vosotros sí. Es falso, no me han echado de la agencia ni mucho menos, tampoco me han dado un toque de atención”. Kiko relataba que «libremente» dio su opinión sobre un tema y que es algo que hace con frecuencia: “Aquí hablamos también de muchos temas y eso causa un debate en las casas. Hago referencia a una viñeta que me envían, la comento y abro debate para ver qué le parece a mis seguidores».

Dulceida no ha querido ahondar en lo sucedido, pero ha dejado claro cómo es la publicación de Kiko Jiménez que ha desatado los rumores: «Lo ha hecho libremente». El caso es: ¿Está despedido? ¿Su agencia ha decidido dejar de contar con él? Es algo sobre lo que ha preferido mostrarse cauta: «Lo estamos viendo internamente. Yo personalmente conozco poquito a Kiko, pero me cae muy bien».

De lo que no cabe duda alguna es que Kiko Jiménez gana suculentas cantidades de dinero gracias a su faceta como influencer. Según la redacción de ‘Sálvame’, se desembolsa una media «en torno a los 2.000 y 3.000 euros» por subir publicidades a sus redes sociales. El que fuera yerno de José Ortega Cano ha explicado que llegar a los 438.000 followers que lo siguen en la actualidad no ha sido un camino rápido ni fácil. Le ha costado tiempo y mucho esfuerzo. Su éxito en las redes sociales es algo que ha logrado de manera progresiva y el momento en el que ganó más likes y usuarios fieles a su perfil fue a raíz de su relación con Sofía Suescun. Ella, por su parte, también arrasa en las redes: a día de hoy la siguen 1.3 millones de personas en Instagram.