La pareja de Diego Matamoros, Carla Barber, ha compartido una revelación en sus redes sociales que ha hecho saltar las dudas a sus seguidores.

Carla Barber una vez más ha demostrado que haga lo que haga siempre da que hablar. La última imagen de la discordia no es tanto la fotografía, sino el texto que la acompaña, pues en ella hay quien duda de sus revelaciones. Después de que la canaria confesara el número de horas que trabaja a la semana y el número de horas que duerme, algunos de sus seguidores se han mostrado perplejos con este post. «De las 168 horas que tiene la semana, pasamos una media de 50-60 trabajando (yo he hecho mi cálculo, trabajo unas 80-84 h) y otras 50-60 durmiendo (35-42 h en mi caso). Sea como fuere, el trabajo llena gran parte de tu vida. La única manera de estar realmente satisfecho es hacer lo que creas que es un gran trabajo y la única manera de hacerlo es amar lo que haces. Si no lo has encontrado aún, sigue buscando. Como ocurre con todo lo que tiene que ver con el corazón, sabrás cuando lo hayas encontrado. No te conformes, no te acomodes, sal de tu zona de confort», ha escrito la pareja de Diego Matamoros.

Aunque muchos de ellos aplauden que Carla ame tanto su trabajo y tenga tan buenos resultados, hay quien ha estallado contra ella, ya que no siempre es posible hacer lo que ella dice y así lo demuestran algunos testimonios de followers de Carla. «Si a mi en mi trabajo que me apasiona (soy enfermera), me sacaron de mi zona de confort, (quirófano de partos), y me mandaron a la UVI COVID19, a ver quién me cuenta esta historia para que quede bonito», «Qué fácil ves tu las cosas» o «No me creo mucho tus cuentas, pero en fin», son solo algunos de los comentarios que no dan crédito a las palabras de Carla Barber. No obstante, ella ha preferido no entrar en polémicas y, por el momento, no ha respondido a ninguno de los mensajes de seguidores que dudan de ella.

Ella, por su parte, en numerosas ocasiones ha posteado la agenda diaria a la que debe hacer frente y lo cierto es que no suele tener un respiro entre pacientes. Prueba de ello que incluso haya ocasiones en las que no tenga tiempo para comer o deba realizar deporte en la misma clínica en la que trabaja, dos detalles que reflejan que va al límite en su trabajo. En la actualidad posee dos clínicas en propiedad, una en Canarias y otra en Madrid, aunque este no es el único paso profesional que ella ha decidido dar. Ahora Carla Barber está inmersa también en la formación de futuros profesionales, ya que imparte cursos formativos de medicina estética en su propio negocio, lo que, según se ha publicado, le reporta grandes beneficios.

Diego Matamoros, éxito en trabajo y amor

A su pareja, Diego Matamoros, el trabajo también le sonríe. Continúa dando rentabilidad a su cuenta de Instagram y al canal de MTMAD que él mismo promociona en sus redes sociales. El plano profesional le sonríe, al igual que el sentimental, ya que, a pesar de los rumores que les distanciaban, ellos se encuentran muy felices el uno junto al otro y presumen de ello siempre que pueden. Tras varios meses juntos hace tan solo unos días desvelaron que eran un miembro más en la familia y es que tienen un nuevo can del que están absolutamente prendados.