La presentadora de ‘Viva la vida’ se ha convertido en protagonista de su propio programa cuando le han mostrado por sorpresa el primer casting que hizo para Telecinco.

Emma García tiene absoluto conocimiento de lo que se va a hablar durante la emisión de ‘Viva la vida’. Sin embargo, este pasado domingo, la dirección del programa tenía preparada una ¿sorpresa? para la presentadora de televisión, que por supuesto no aparecía en su escaleta. Le ha cogido de imprevisto, pero por su cara, parece que ha sido una sorpresa agradable.

El encargado de convertir a Emma García en protagonista de la tarde del domingo ha sido Torito. El colaborador de televisión llevaba consigo un maletín en el que escondía unas cintas con imágenes que nadie esperaba ver: el primer casting de Emma García en Telecinco.

El vídeo que han mostrado era del primer casting que hizo Emma García para entrar a formar parte de la familia de Telecinco en 1999. La presentadora de televisión aparece relatando sus habilidades frente a una cámara y contando la experiencia que tenía hasta el momento en la pequeña pantalla: «He hecho entrevistas, mucho magazín, mucha tertulia desenfadada, también tertulia política… A ver que me acuerdo yo de todo lo que he hecho. He hecho concursos, presentaciones de gala, desfiles de moda, de todo un poco. Todo lo que me han dejado. Sobre todo, mucho directo, que al final es donde más se ve cómo eres tú, tus virtudes, tus defectos, pero al final la naturalidad, que creo que es lo que importa. Y ya está… ¿Alguna pregunta?», declara ella en el vídeo de su primer casting.

Emma García ha visto por primera vez su primer casting

Su reacción al ver el vídeo no ha pasado desapercibida. Y es que no ha podido evitar mostrar sus dudas públicamente sobre la decisión que tomaron desde la dirección de Mediaset de cogerla para formar parte de la familia de la cadena. «Estoy intentando recordar dónde y cuándo fue eso… Esto es el casting que hice para Telecinco, para el programa ‘A tu lado’… que no sé cómo me cogieron. Madre mía… Me he quedado impactada con estas imágenes. No las había visto, qué fuerte. No me digas que estoy igual porque no es verdad, pero he mejorado un poco», decía entre risas.

¡Así reacciona Emma García al ver si primer casting para Telecinco!

Vídeo: Telecinco.

Emma García lleva unas semanas muy intensas en lo que se refiere a vídeos y fotos del pasado. Y es hace apenas unas semanas nos dejaba ver una de las primeras imágenes que se hizo cuando aterrizó en Telecinco. «Celebro mi desembarco hace 19 años en @telecincoes con esta foto… ¡¡¡mi cara lo dice todo!!! ¡¡¡A seguir aprendiendo, disfrutando, siendo fuerte y sin perder la ternura del alma!!!🌟🌟🌟

#MiAniversario #19Años #Telecinco #Tv #CómoPasaElTiempo #UnDíaComoHoy #ColeccionaMomentos #Aprender #Descubrir #SeguimosEnLaRed«, escribía Emma García emocionada por el desarrollo de su carrera.

Junto al mensaje, Emma mostraba una de las primeras fotos que se hizo cuando llegó a las instalaciones de Mediaset. La presentadora demuestra con esta imagen que sacó del baúl de los recuerdos que no ha cambiado nada. Los años parecen no haber pasado por ella e incluso opta por el mismo estilo a la hora de vestir, algo que también le hizo saber Torito cuando vio su primer casting.

Emma García está igual ahora que hace 19 años

Una carrera imparable

A lo largo de estos años, Emma García no ha parado de trabajar, siempre vinculada a la cadena. Fue en 2002 cuando empezó a trabajar como presentadora en Telecinco con el programa ‘A tu lado’, que tuvo gran éxito. Allí estuvo hasta 2007 y le permitió consolidar su figura como presentadora en la cadena.

Después de esta gran oportunidad, Emma García presentó ese mismo año el programa ‘Clever’, y entre 2008 y 2010, se hizo cargo de los debates de ‘Supervivientes’. Luego fue elegida para presentar ‘El juego de tu vida’. Entre 2008 y 2018 presentaba el programa ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, que continúa en emisión actualmente.

En 2018, la cadena de televisión toma la decisión de poner a Emma García como presentadora de ‘Viva la vida’, que antes presentaba Toñi Moreno. La sustituye en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ la propia Toñi, que actualmente no continúa en este programa, siendo sustituida por Jesús Vázquez.