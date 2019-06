7 Una mujer sin complejos, pero sí límites

Toñi Moreno no tiene complejos –o al menos no controlan sus decisiones-, pero sí ha puesto límites a la imagen que desea que el resto se haga de ella. No es que no esté conforme con su cuerpo, pero lo que no desea es que se vuelva a exponer otra vez en los medios y sea motivo de comentario por parte del público, ya sean comentarios positivos o negativos, no le apetece.