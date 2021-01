Marta López y Kiko Matamoros han tomado una drástica decisión el día de Reyes Magos. Ella misma lo ha confirmado en sus redes sociales.

La agenda de Marta López y Kiko Matamoros tiene pocos huecos libres, no dejan de viajar y trabajar, por lo que este año el día de Reyes Magos lo han vivido de una manera inesperada. La pareja voló hasta Ibiza para que la modelo pudiera estar cerca de su familia, isla en la que viven algunos de sus familiares más directos como su madre. Tras varias jornadas familiares la maniquí hizo una reflexión en sus redes sociales con la que explicó la drástica decisión que habían tomado ella y Kiko en este día tan mágico. Y es que, debido a no haber tenido tiempo para comprar los regalos el uno al otro, han pensado que la mejor opción es retrasarlo a la próxima semana. «Nosotros como hemos estado de arriba para abajo les hemos dicho a los Reyes que vengan la semana que viene», ha escrito junto a un storie, justificando así que no había enseñado ningún presente en su perfil de Instagram.

A diferencia de otros integrantes de la familia Matamoros como Diego o Laura, quienes sí tuvieron sus respectivos regalos de Reyes. La última en compartir qué ha recibido en este día tan especial ha sido Carla Barber, quien ha enseñado en sus stories todo con lo que Diego le ha sorprendido: zapatillas customizadas con su película favorita, unas sandalias de una firma de lujo, varios pijamas o dos libros, uno de ellos de astrología y el otro de vinos. Todavía es una incógnita qué se regalarán Kiko y Marta, pero quizás se unan a la iniciativa de otros muchos famosos que este año debido a la pandemia y la crisis que eso ha provocado, han decidido no mostrar lo qué había debajo de su árbol de Navidad, como gesto a quien este 2021 no ha recibido ningún regalo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARINA ROMERO (@marinaromerom)

Mientras tanto es inevitable pensar en quién relacionado con Kiko Matamoros ha recibido el mejor de los regalos. Aunque pertenece a su pasado, Makoke se convertirá en abuela en los próximos meses debido al embarazo de Marina, la pareja de su hijo, Javier Tudela. Los jóvenes lo compartieron este 6 de enero en sus redes sociales, un post en el que incluso mostraron en un vídeo cómo sonaba el latido de su bebé. «Vida. Es increíble sentirte. (Os dejo un mini video de la primera vez que escuchamos su corazón)», escribió la joven junto a varias imágenes en las que aparecen los dos posando con la ecografía. Una publicación en la que todos sus seguidores, tanto anónimos como rostros conocidos, han utilizado para hacerles llegar todos sus buenos deseos y felicitarles por el preciso momento que están viviendo y que vivirán próximamente.