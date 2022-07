Este 8 de julio, Teresa Andrés Gonzalvo e Ignacio Ayllón se han dado el «sí, quiero» en Valencia y han puesto así el broche de oro a sus más de 13 años de relación. Una boda de cuento de hadas en la que Laura Escanes vivió un auténtico drama que por poco le deja sin acudir a la boda de la semana.

Laura Escanes llegaba apresurada al monasterio del Puig de Santa María de Valencia después de haber tenido que lidiar con un contratiempo de última hora con su vestido de invitada. Así lo explicaba ella misma a través de sus redes sociales después de que el servicio de lavandería le perdiera la parta de arriba de su look de invitada.

«No sabéis el casi drama que he tenido con el vestido. Me habían perdido la parte de arriba en el servicio de lavandería y se había ido a otra localización. He perdido el bus para ir a la boda pero hemos llegado a tiempo (de las más puntuales) en coche», escribía en sus historias de Instagram. «Mi otra opción era ir en albornoz del hotel«, bromeaba dejando claro que había viajado con lo justo y necesario para el enlace. Finalmente, Laura Escanes se convertía en una de las invitadas mejor vestidas de la boda con un look en rosa flúor con un cross top y una falda vaporosa de cintura alta. Un sofisticado diseño de Avellaneda.

La boda que reúne a todas las influencers en Valencia

Después de Marta Lozano y Lucía Pombo, le ha llegado el turno a Teresa Andrés Gonzalvo. La influencer e Ignacio Ayllón se han dado este 8 de julio el «sí, quiero» en una preciosa boda de cuento de hadas celebrada en Valencia que ha reunido a un sinfín de rostros populares. Entre los invitados al enlace encontramos a María Pombo, María García de Jaime y Tomás Páramo, Meri Lozano, la hermana pequeña de Marta Lozano, Marta Pombo, Dulceida y Laura Escanes.

Teresa Andrés Gonzalvo es una de las influencer españolas más populares de nuestro país gracias a los más de 700 mil seguidores que acumula en Instagram. Este viernes, la joven le ha dado el «sí, quiero» al amor de su vida y ha puesto así el broche de oro a su relación con el profesor más de diez años después de que se vieran por primera vez. La mejor amiga de Marta Lozano conoció a Ignacio Ayllón el día de su Confirmación en 2010. La pareja lleva más de trece años saliendo y hace tan solo unos meses tomaron la decisión de dar el paso definitivo en su relación. Fue él quien le pidió matrimonio en medio de una romántica cena en la playa.