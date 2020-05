Desde que se decretara el Estado de Alarma en nuestro país el pasado 14 de marzo en nuestro país, han sido muchos los fallecidos por coronavirus. Muchas familias han perdido a sus familiares a consecuencia de esta pandemia, que ya ha registrado en España casi 28.000 muertes y más de 233.000 contagiados.

La presentadora de televisión Carme Chaparro ha sido una de las perjudicadas por este virus, ya que ha visto cómo dos de sus familiares han fallecido a causa del coronavirus. Ella misma lo desvelaba en una entrevista con NIUS: «Quiero hacer un llamamiento a toda la gente para que sea responsable. Yo he perdido a dos familiares por coronavirus, pero también a amigos. Hay muy poca gente que se ha librado de perder a alguien, pero parece que lo olvidamos muy pronto», explica.

Parece que la pandemia ha llegado a su círculo y Carme Chaparro no puede estar más triste por ello. De hecho, la presentadora de televisión anima a todos a llevar mascarilla para evitar que este virus siga expandiéndose: «Cuando veo a grupos por las calles sin mascarilla, gente joven haciendo botellones, les pediría responsabilidad porque nos jugamos mucho todos, el futuro y sobre todo, nuestra salud, la nuestra, la de nuestras familias y nuestros hijos».

La presentadora, que estaba inmersa en los rodajes del programa ‘Mujer al poder’ en mediaset, sutituyendo así a Ana Rosa Quintana, ha estado empleando sus redes sociales para hacer algunas críticas sobre ciertas gestiones que se han llevado a cabo durante la cuarentena.

Ha compartido cómo es su cuarentena

Carmen Chaparro se consideraba una privilegiada por poder pasar la cuarentena en familia y de la manera más cómoda: «Yo tengo mucha suerte. Estoy en un piso cómodo, con mis hijas y mi chico, con calefacción, comida, tele, libros… Pero hay muchos españoles confinados en pisos minúsculos, sin acceso a un ordenador o internet siquiera para que los niños hagan las tareas del cole. Hay mucha gente en la calle, me cuentan que aterrorizada, sin ayudas, sin saber a dónde ir, donde refugiarse. Otros españoles han perdido el trabajo. Despedidos. Ni ERTE ni leches. Muriéndose de miedo al pensar cómo pagaran el alquiler o la comida. 😷 Acordémonos también de todos ellos», escribía analizando su situación.

Un momento complicado profesionalmente

Hace apenas unos días, Carme desvelaba en SEMANA y nos contó cómo estba llevando el vivir todo esta situación tan complicada, sin poder cubrirla por primera vez en televisión, tras más de veinte años trabajando. La periodista estaba inmersa en las grabaciones de su programa, que tuvo que paralizar por el coronavirus. “Cuando Paolo Vasile me lo propuso, me enamoré enseguida de la idea, sobretodo porque ya había visto a Ana Rosa en la temporada anterior y me encantó. Me pidió que tuviera más implicación que ella, porque Ana Rosa estaba bastante más ocupada con sus cinco horas de directo todos los días. Lo que pasa es que justo ahora, primero por responsabilidad y segundo porque queremos retratar a mujeres en su día a día, es un proyecto imposible de llevar a cabo con esta crisis”, nos explicaba la presentadora. Carme tenía claro que sería absurdo meterse en las casas de estas mujeres con mascarillas, aparte de que pondría en riesgo su salud y la nuestra. Aún así lleva varios programas grabados y está a la espera de retomar las grabaciones. “Lo tenemos pausado hasta que podamos volver a salir”, explicaba.

Así ha sido la cuarentena de Carme Chaparro, que espera ansiosa el poder regresar al rodaje de su programa: