‘Sálvame Mediafest’ ha cosechado buenos datos en lo que a audiencia se refiere. ‘La noche Drag’ ha conseguido un 14,7 %, aunque su verdadero éxito está en las redes sociales. Miles de mensajes comentando todos y cada uno de los instantes del programa vespertino de Telecinco, siendo en Twitter donde la drag Aurah Sin ha hablado de su mala experiencia con Terelu Campos, con la que ha trabajado mano a mano. La transformista que le ayudó a preparar su espectáculo asegura que se lo ha hecho pasar bastante mal y cuenta públicamente todo lo que ha vivido junto a ella durante la preparación. Tras recibir muchas críticas por contar en directo que no cuadraba con Terelu, Aurah ha explicado todo lo que no se vio en plató de sus vivencias con la colaboradora.

«Desde el primer momento me sentí bastante incómodo con la colaboradora. Terelu no mostró ni el mínimo interés, ni intentó entablar una conversación ni establecer una confianza que hubiese sido crucial de cara al show. En cuanto al maquillaje, Terelu se negó en rotundo (y de muy malas formas) a que se le tapara la ceja. Además la colaboradora insistió en usar sus propios productos de maquillaje y hacerlo ella misma, lo que dificultó mi trabajo. Ante semejante percal en una ocasión tuve que retirarme y llegué a plantearme abandonar el formato. Tras conversar, retomamos la transformación, aún bajo las condiciones y preceptos de las Campos», ha dicho Aurah Sin.

Aurah Sin no ha escondido lo vivido en plató y, aunque, en un principio, no había entrado en demasiados detalles, sí que había dado algunas pinceladas. Le acusó Carmen Borrego de ser una «mala persona», por lo que ahora alza la voz para relatar de principio a fin que no se sintió a gusto con la hija de María Teresa Campos. Terelu quedó octava en la clasificación general, pues logró 14 puntos y destacó por no tener complicidad alguna con la drag, algo que en este momento vuelve a hacerse evidente. Y es que en los minutos previos Terelu se negó a seguir las directrices de la drag y esto obligó a que se improvisara sobre la marcha.

Aunque Aurah ha explicado a Jorge Javier Vázquez que no había sido fácil trabajar con Terelu, intentó hacerlo desde el humor, pero sus comentarios no tuvieron buena acogida en el clan Campos. «Carmen Borrego decidió hacer unos comentarios bastante desafortunados y ofensivos, llamándome mala persona y afirmando que no sé maquillar», dice la drag, que inevitablemente se ha sentido muy molesta. Si bien el sabor de boca después de todo es agridulce, ha aprovechado para agradecer a la productora ‘La Fábrica de la Tele’ «su brillante gestión y comprensión».