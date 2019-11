10 Belén Esteban ha tenido un fin de semana de celebraciones

Pero las celebraciones no acabaron ahí. Y es que no se cumplen 46 años todos los días. Después de hacer una fiesta por todo lo alto, Belén Esteban quiso hacer algo mucho más íntimo. No quiso desvelar quiénes fueron sus acompañantes, pero la colaboradora de televisión mostró que estaba disfrutando de una cena de categoría en el restaurante Coque, del chef Mario Sandoval, y que cuenta con dos estrellas Michelin, tres soles Repsol y tres M en la Guía Metrópolis.

Ella misma compartía un Stories en Instagram desde el restaurante, donde mostraba la estatuilla de dos de los premios que recibió el chef. Además, escribía que era un «día de celebración». Y Belén Esteban no olvidó mencionar al restaurante Coque. Un regalo que disfrutó al máximo pero del que prefirió no desvelar más.