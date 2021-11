Joaquín Prat es uno de los rostros más conocidos de Mediaset. El presentador de televisión es uno de los co-presentadores en ‘El programa de Ana Rosa’ y cada día lleva la sección de corazón, el club social, en este matinal. Además, fue elegido para presentar también el programa de Cuatro, ‘Cuatro al día’, que también está siendo un éxito de audiencias, como es el programa de Ana Rosa Quintana.

El hecho de ser un habitual de ambas cadenas hace que tenga que cumplir con otros compromisos profesionales dentro de las instalaciones de Mediaset. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos días. Y es que ha tenido que ausentarse del plató del programa de Telecinco y ceder el testigo a su compañera, Patricia Pardo, para grabar los especiales de Nochebuena y Nochevieja de cara a la Navidad, tal y como anuncia ‘El Televisero’. Este ha sido el motivo que le ha llevado a no poder acudir a su puesto de trabajo como hace cada día.

Su ausencia ha llamado especialmente la atención. De hecho, su compañera le ha hecho un comentario a su vuelta al plató de televisión: «Ya te echábamos de menos, así que a currar un poquito…», le decía Patricia Pardo. Joaquín le contestaba: «A currar dice la ‘jodía’, ya te contaré dónde he estado yo…», dice sin entrar en detalles, pero demostrando que ha tenido otros compromisos profesionales con los que cumplir.

El motivo de su ausencia está más que justificado

A pocas semanas para la Navidad, la cadena ha empezado ya a grabar los especiales que veremos en televisión en los días más importantes del año. Esta vez, no le acompaña a Joaquín Prat su compañera Paz Padilla. Y es que ha grabado estos especiales junto a Lara Álvarez, que es también una de las caras más conocidas de la cadena.

Ha sido un año de muchos cambios para Joaquín Prat, que lleva semanas siendo protagonista de la actualidad. El pasado mes de septiembre, SEMANA publicaba en exclusiva que se había separado de Yolanda Bravo tras 12 años de relación y un hijo en común. «No, no te puedo atender porque ya sé lo que me vas a preguntar», decía en su reaparición tras publicarse la noticia. «Yo vivo de mi trabajo… Si ha salido en todos los medios ya lo habéis visto, yo no tengo más que añadir», confirmaba.

Haciendo gala de su hermetismo, Joaquín Prat prefería no desvelar los motivos que les ha llevado a tomar esta decisión: «Se habla de muchas cosas, pero yo no hablo de nada. Eso lo sabemos quien lo tiene que saber y yo, y ya está». Ahora empieza una nueva etapa para el presentador que asegura ser «un hombre que vive el presente mirando al futuro», terminaba diciendo.

Roto por la enfermedad de Ana Rosa Quintana

Joaquín Prat está muy unido a Ana Rosa Quintana, con la que no solo comparte plató cada día, sino con el que guarda una increíble amistad. Por este motivo, ahora manda un beso a su amiga cada vez que despide el programa. De hecho, no pudo evitar mostrar su tristeza cuando la presentadora de televisión anunció en el plató de su programa que padecía cáncer de mama y que iba a estar un tiempo desaparecida para el tratamiento.

Cuando se despidió de la presentadora, Joaquín no dudó en ser claro y rotundo: «El eslabón más fuerte de la cadena. Vuelve pronto… Aquí estaremos para hacerles las mañanas más amenas. Ana Terradillo en política, Patricia en la actualidad y yo seguiré en corazón. Vamos tira», decía Joaquín mucho más escueto que su compañera.