La presentadora de televisión ha tenido dos accidentes domésticos en un corto espacio de tiempo y le ha dejado complicadas consecuencias en su piel. Tanto es así que Adriana Abenia ha tenido que preguntar a sus seguidores algunas dudas sobre cómo proceder.

Adriana Abenia está pasando un momento muy complicado. Ella misma asegura que últimamente no tiene suerte con nada. Y es que la presentadora de televisión ha compartido que ha tenido dos accidentes domésticos en el mismo sitio y que han dejado unas heridas en su piel que no puede esconder. La primera de ellas fue una quemadura que se hizo mientras cocinaba, que le han dejado dos señales rojas en su antebrazo.

«De esta foto extraigo 2 conclusiones: 1. Me tenéis que ayudar a elegir un tatuaje para tapar el destrozo (“amor de madre”, un Jacuza, “aquí hubo aceite”, “hecha en Zaragoza”… jjjajajjjajjajaj) 2. Necesito botox 😂», escribía divertida junto a una foto de la herida que no dudó en compartir con sus más de 295.000 seguidores en Instagram.

Adriana Abenia se ha hecho una gran quemadura en el antebrazo

Por si fuera poco, la ‘influencer’, que todavía se está poniendo una crema para curar la quemadura, se ha puesto a hacer deporte en su casa. Mientras estaba haciendo bici, ha sufrido otro accidente doméstico, que justo le ha dejado una herida en el mismo lugar donde ya tiene la quemadura. «Dios mío, me acabo de raspar con el manillar de la bici», empieza diciendo mientras muestra la herida que le ha dejado este accidente doméstico.

Sin creerse lo que le había ocurrido, Adriana cuenta cómo se siente tras el percance: «Me voy a desmayar, os lo juro. A ver, que no cunda el pánico», dice a la vez que su hija le da un pelotazo en la cabeza. «Oye, ya vale, que últimamente no tengo suerte con nada…», continúa exponiendo.

Adriana Abenia ha querido compartir con todos sus seguidores algunas dudas de cómo tiene que llevar a cabo ahora las curas del brazo. «Claro, ahora si tengo la quemadura abierta, ¿puedo seguir dándome la crema contra las quemaduras?», pregunta con el fin de que algún seguidor o seguidora le ayude.

Ha enseñado la herida que se ha hecho sobre la quemadura

Al día siguiente de tener estos accidentes domésticos, Adriana Abenia ha vuelto a las redes sociales para cumplir con sus publicaciones. Una de ellas, que era publicitaria, ha dejado ver qué ha hecho para proteger sus heridas. La presentadora de televisión se ha puesto una gasa con esparadrapo para evitar que la suciedad entre en sus heridas.

No es la primera vez que cuenta algo íntimo

Es una de las presentadoras de televisión más activas en las redes sociales. A sus seguidores le cuenta toda su vida. Adriana Abenia contó a sus seguidores que habían tenido que quitarle «un bulto sospechoso» en el pecho. «No sabía si contarlo o no, pero siempre he procurado ser honesta con lo que siento y lo que hago, y con el fin de evitar especulaciones, prefiero decíroslo yo, puesto que habéis sido en todo momento muy respetuosos con mi vida», comenzó diciendo. Y añadió lo siguiente: «Hace poco me detectaron un bulto sospechoso en el pecho y, aunque cansada, la operación ha ido muy bien, de hecho he aprovechado para corregir el volumen perdido después de convertirme en mamá y aumentarlo un poquito», contó.