Rafa Mora ha querido demostrar cómo baila bachata con un vídeo que está cosechando muchas chanzas y críticas y es que bailar no se le da demasiado bien. Quizá el éxito del vídeo resida justo en ver cómo el colaborador trata de mantener el tipo y el ritmo sin mucho acierto. ¡Dale al play!

Rafa Mora ha sabido mantenerse en el candelero mediático por méritos propios y es que ha sabido dejar a un lado su belleza, motivo por el cual saltó a la fama en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, para después demostrar que es capaz de ser colaborador con informaciones propias y muy buenos contactos. Eso sí, después de enumerar aquellos aspectos que le hacen fuerte como personaje público, debemos apuntar que el baile no está entre ellas. Rafa Mora no tiene ritmo y, de tenerlo, prefiere no sacarlo a pasear, como así se desprende del último vídeo que el colaborador de ‘Sálvame’ ha compartido con sus seguidores.

Vídeo: Instagram

Rafa Mora ha compartido un vídeo en el que baila bachata junto a su novia, Macarena. Mientras que ella se defiende bien con el paso básico de este baile latino, así como a la hora de hacer figuras y piruetas varias, el colaborador aguanta como puede. Los pasos que da son inseguros, no sigue la música y, por si esto no fuera poco, se hace un poco el lío a la hora de facilitar a su chica que se luzca con las vueltas y portés. Eso sí, lo que nadie niega es que el vídeo es muy gracioso precisamente por la torpeza que muestra el colaborador a la hora de bailar y es que esto no es lo suyo, al igual que tampoco tiene demasiado futuro como cantante.

Quizá lo suyo vaya más encaminado al periodismo y la televisión, aunque siempre acogemos con alegría estos arranques de famosos que nos hacen dibujar una sonrisa en el rostro entre tanta noticia negativa. Vea el vídeo para comprobar cómo se defiende Rafa Mora con la bachata y descubrir por qué ha cosechado tantas bromas, chanzas y críticas por su peculiar forma de bailar, ajeno a la música y con un ritmo propio. ¡Dale al play!