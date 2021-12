La llegada de un nuevo miembro al clan Janeiro sigue dando mucho que hablar. Los familiares de María José Campanario y Jesulín de Ubrique están encantados después de saber que la mujer del torero está embarazada de su tercer hijo. Este bebé llega de manera inesperada, sí, pero para todos ha sido «una bendición».

«Lo hemos intentado otras veces y no ha llegado y ahora ha llegado sin esperarlo», confesaba este martes la catalana durante una intervención telefónica con el programa ‘Ya son las ocho’, que presenta Sonsoles Ónega en Telecinco. Se encuentra en el tercer mes de gestación y, de momento, no tiene antojos. Tampoco ha notado malestar alguno. Diagnosticada de fibromialgia, Campanario asegura estar mejor que nunca: «Me he encontrado mucho mejor. Esto suele pasar en los pacientes de fibromialgia, que en los primeros meses de embarazo notas una mejoría.

Pero, ¿qué piensa la familia Janeiro del bebé que espera el torero, de 47 años, y su esposa, de 42? Hasta el momento ya les han preguntado por el tema Julia Janeirodel hermanito y a Beatriz Trapote. Mientras la primera – queha roto con su novio, Álex Balboa-,ha optado por el silencio, la segunda se ha mostrado encantada. Víctor Janeiro, hermano del matador, también se ha pronunciado.

Vídeo: Europa Press

«A mí ya no me sorprende nada», ha contestado el diestro. «Estoy curado de espanto. Me interesan los molinos y las placas…. las placas de los dientes». Su respuesta, cargada de chanzas, daban a entender que se ha tomado a broma el anuncio del embarazo de su cuñada. «¡Que yo no tengo que estar contento!», aclaraba.

Lo cierto es que el nuevo retoño de Jesulín y María José Campanario se llevará poco tiempo con el hijo menor Víctor y su esposa. El pasado mes de marzo ambos daban la bienvenida a su tercer hijo, una niña llamada Brenda con la que se convertían en familia numerosa. La pareja, ya tiene dos hijos: Víctor, nacido el 5 diciembre de 2015, y Oliver, nacido el 12 de diciembre de 2018.

Ahora serán Jesús y su mujer los que traigan un nuevo bebé al clan. Su tercer hijo nacerá dentro de seis meses, dos semanas antes de que celebren sus 20 años de boda.

Vídeo: Europa Press

«Los hermanos de Jesús muy bien también. Ellos han actuado con prudencia, han pensado que somos nosotros los que tenemos que hablar. Es así de sencillo y de normal», ha contado la propia Campanario sobre la reacción de su familia política al conocer la noticia.

Una de las primeras en felicitar a la pareja ha sido Beatriz Trapote. «Estamos muy contentos porque ayer hablaba yo con María José y le decía que no he vivido un embarazo suyo. Justo cuando la conocí, el niño ya había nacido y Julia tendría tres o cuatro añitos así que muy bien, muy contentos. El ver esa pancita, ella ha vivido los tres conmigo y bueno, deseando ya conocer el sexo a ver si le regalamos azul, rosita o verde, que es un unisex que es muy bonito», ha confesado.

Trapote ha reconocido que tanto ella como Víctor ya conocían la noticia, pero estaban esperando a que fueran sus cuñados quienes confirmasen el embarazo: «Sea un niño o una niña, encantada. Me encantan las familias grandes. Yo por mi parte feliz y encantada. Para el año que viene será. ¡Y bienvenido sea!».

Falta por conocer aún la reacción de Julia Janeiro ante este bombazo para toda la familia. Lo importante es que su madre se siente bien y está muy ilusionada con esta maternidad que afronta en plena madurez: «Me pilla en un momento en el que mi marido no está viajando constantemente para torear y estaré bastante más acompañada con él. Con la perspectiva de la edad, porque fui mamá muy joven, estoy segura de que lo voy a vivir de una manera diferente».

Vídeo: Europa Press