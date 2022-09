Jorge Javier Vázquez todavía no ha regresado a su puesto de trabajo en ‘Sálvame‘ y sigue inmerso en unas vacaciones infinitas que nos despierta bastante envidia (sana). Están siendo unas largas vacaciones para el presentador en las que está aprovechando al máximo todo el tiempo libre. Desde un viajazo a Perú o a varios países de África hasta una divertida boda familiar en la que acudió acompañado de su madre con quien vivió una divertida anécdota que ha querido compartir con todos sus seguidores. El popular presentador asistió a la boda de su sobrina, Esther, quien quiere seguir sus pasos ya que estudió periodismo en Madrid.

Jorge Javier siempre ha estado muy unido a su sobrina. Prueba de ello es que a lo largo de los años él ha compartido algunas instantáneas junto a ella por lo que no era de extrañar que no quisiera perderse este día tan importante para ella: su boda junto a su novio Carlos. El popular presentador ha querido contar la anécdota vivida con su madre cuando él anunció su intención de irse de celebración y marcharse a su casa a descansar. Su progenitora tenía otros planes para él. Tocaba celebrar el amor y tocaba celebrar que estaba toda la familia reunida. Algo que no puede ocurrir siempre por los compromisos profesionales de Jorge Javier.

Jorge Javier ha contado la divertida anécdota vivida en la boda de su sobrina

«Boda de mi sobrina Esther con Carlos. Yo que digo que me quiero ir. Mi madre “ea pues vámonos, que no tienes llaves de la casa”. La población se rebela. Mi cuñado se ofrece a prestarme las suyas pero antes tendremos que pasar por su casa. La frase final de mi madre es antológica: “Ah, ¿pero qué vamos a bailar?” Y guarda sus llaves dispuesta a sumergirse en la noche», ha escrito a través de sus redes sociales dejando constancia de que su madre no tenía ganas de terminar la noche de celebración familiar.

Lleva más de un mes fuera de España y ha vivido momentos únicos que ha querido compartir con sus miles de seguidores. El popular presentador, que regresará a su puesto de trabajo en ‘Sálvame‘ muy pronto, ha vivido unas semanas de aventura que asegura que estarán «siempre, siempre, siempre en mi memoria». Perú, Zimbabue y Botsuana han sido algunos de los destinos elegidos por el periodista para pasar un verano increíble. Durante su mes de vacaciones ha podido conocer el Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo; sobrevolar las las líneas de Nazca, un «sueño cumplido», según palabras. Todo esto antes de poner rumbo a Zimbabue, al sur de África, que le sirvió de paso para su destino final: Botsuana. Tras su gran viaje, disfrutó junto a su familia de la boda de su sobrina y, ahora, ya se prepara antes de regresar a su puesto de trabajo con las pilas muy pero que muy cargadas.