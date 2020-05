Diego Matamoros ha sido uno de los personajes que más contenido nos ha dejado en esta cuarentena. Su ruptura con su mujer Estela Grande, la superación del Covid19 y sus próximos retoques estéticos, han convertido al hijo de Kiko Matamoros en foco de atención de diferentes programas y revistas. Su última intervención fue en `Sábado Deluxe´. Un polígrafo que no dejó indiferente a nadie y que nos regaló más de un titular. SEMANA lo invitó recientemente a un directo a través de nuestro canal de Instagram para hacer repaso sobre diferentes aspectos de su vida. El joven se mostró sincero y distendido. No tuvo ningún problema en hablar sobre los diferentes aspectos de su vida sin dejarse nada en el tintero.

Diego Matamoros está de dicha, ya que recientemente ha estrenado un nuevo canal en la plataforma de MTMAD, `Borré Cassette´, donde habla sin pudor sobre diferentes aspectos de su vida privada. El carismático hermano de Laura Matamoros sorprendió a todos sus seguidores al confesar que próximamente pasará por quirófano, para someterse a una intervención de más de cuatro mil euros. Diego acudió a nuestra cita puntual, sin máscaras y sacando una cara desconocida hasta ahora. Habló a corazón abierto sobre todos los temas que le rodean, su reconciliación con su hermana, su relación con Kiko Matamoros y su novia Marta López, sus operaciones estéticas… Incluso aprovechó para mandar a Makoke, a través del canal de SEMANA, su más sincero pésame por el fallecimiento de su madre. Un encuentro virtual con nuestra revista que ahora os ofrecemos para que no perdáis detalle de todo lo que sucedió.

¿Cómo has llevado el confinamiento estos dos meses?

Ha sido sinceramente lo peor que me ha pasado en mi vida. Me ha pillado en medio de mi ruptura con Estela, y encima he pillado el coronavirus de forma grave y complicada. Mi cabeza no ha parado de dar vueltas y recordar, pero ahora la verdad es que estoy muy bien y con muchas ganas de que todo salga adelante.

¿Cómo viviste la enfermedad?

Mi hermana Laura recientemente se hizo unas pruebas en las que salió positivo y ya había generado anticuerpos. En su caso fue leve, como si le hubiera dado un constipado. En mi caso, a mí me dio en el estadío tres, y he estado muy malito. Se me empezó ha hinchar el cuello y al principio pensé que eran anginas, que es de lo que suelo padecer. Eso derivó en fiebre, dolores musculares, malestar… y luego me dio un bajón terrible con tos. Todo esto pasó hace dos meses y todavía no he recuperado al cien por cien el gusto y el olfato.