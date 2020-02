Kiko Matamoros soltó un bombazo informativo este lunes en ‘Sálvame’. El colaborador anunció la ruptura definitiva de su hijo Diego y Estela Grande y confesó poco después el motivo que había llevado a su hijo a tomar esta decisión. «Está tomada antes de ayer. Es una decisión que a mí me parece muy razonable, que es la mejor que podía o debía tomar porque ha vuelto a quedar patente la falta de respeto de esta señora por su pareja. Y la falta de respeto por todos los demás, porque se cree que nos chupamos el dedo», dijo. Ha sido horas después cuando Diego ha dejado claro en sus redes lo que piensa sobre el momento que está viviendo.

Kiko Matamoros lo confirma: su hijo Diego y Estela Grande han roto

El tenso reencuentro entre Estela y Diego Matamoros: «Es un mal trago»

Con una fotografía a un poema que podría revelar a la perfección cómo se siente ahora, Diego Matamoros diría mucho más de lo que algunos se pueden llegar a imaginar. «Lo siento. Sí te quiero, pero me quiero más a mí. Y no iba a perderme por intentar salvarte de donde no quieres salir…lo siento«, reza en el escrito. Unas palabras que llegan después de que Estela haya entrado de nuevo en ‘El tiempo de descuento’, aunque Diego no estaba del todo conforme con este paso.

Estela Grande se somete a un retoque estético tras salir airosa de ‘GH Vip 7’

Fue este mismo domingo cuando Jorge Javier Vázquez preguntó a la modelo sobre cómo marchaba su matrimonio. Su discurso no fue claro, pero ante todo negó que su matrimonio tuviera un punto y final. «Diego es una persona muy importante y lo va a ser siempre, pase lo que pase (…) Está luchando mucho por nosotros, y yo estoy luchándolo también. No se ha barajado una ruptura definitiva en ningún momento, necesito un tiempo de adaptación y voy más despacio», comentó. No obstante, pocos después y, según su suegro, ambos habrían decidido tomar caminos por separado.

La pareja se dio el ‘sí, quiero’ en el mes de julio de 2018 y, a pesar de que en ese momento recalcaron que su enlace estuvo repleto de magia, parece que esta crisis sentimental está teniendo mucho más peso del esperado.