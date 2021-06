Diego Matamoros se pronuncia tras visitar la clínica de Carla Barber nada más romper

Diego Matamoros está viviendo una nueva etapa en su vida tras romper con Carla Barber. Ya con la mente puesta en el verano, el hijo de Kiko Matamoros ya ha disfrutado de sus primeras vacaciones. Para desconectar ha viajado hasta Tarifa, Cádiz, y Marbella, en Málaga: «Estoy moreno», bromea con la prensa cuando ha acudido a un evento público en Madrid esta pasado martes. «He disfrutado con amigos, con la familia, evidentemente, trabajando mucho y centrándome en mí», ha aclarado sobre la compañía con la que ha estado.

Hace ya unos meses que Diego y Carla ya no están juntos, pero parece que el hijo de Kiko Matamoros todavía no tiene idea de encontrar otra persona: «Ahora mismo no estoy abierto al amor. Evidentemente estoy abierto al amor, pero en el futuro. Mi verano ha empezado en solitario», ha querido dejar claro.

Nada más llegar del sur, lo primero que ha hecho Diego Matamoros es visitar la conocida clínica de estética de su expareja: «Evidentemente. Nosotros nos llevamos muy bien, somos amigos, tenemos una relación estupenda, y creo que eso es lo bonito, que al final puedes acabar una relación como la que teníamos y tener otra relación en la que la amistad prima».

Diego Matamoros reconoce que no está abierto al amor

Esta increíble sintonía que hay entre ellos le hace seguir poniéndose en sus manos tras las vacaciones y hacerse algún que otro retoque estético: «Tiene las mejores máquinas, es la mejor, ella es la reina del pinche, pinche. Me he remarcado el abdomen», dice. Esto nos hace caer en la obsesión que tienen los Matamoros por el abdomen: «Me enteré el otro día que había pasado por allí. He hablado con él y está bien. Papuchi tiene que estar tranquilo, que repose, estar con marta y disfrutar de la vida».

Aunque evita hablar de Makoke porque es una persona que no está en su vida, Diego entiende que su padre tome medidas legales contra las personas que dan declaraciones falsas. La colaboradora de televisión aseguró que Kiko Matamoros debía dinero a Hacienda, algo que finalmente se ha demostrado que es falso: «Son cosas de ellos, mi padre podrá aclarar perfectamente. Entiendo que tome acciones legales contra quien sea, no solo contra su exmujer».

¿Cómo lleva su hermana Laura su segundo embarazo?

Diego Matamoros está muy unido a su hermana, Laura Matamoros, a la que ve con asiduidad y con la que hace muchos planes. Por ella ha sido preguntada en este evento público y no ha tenido reparos a la hora de explicar cómo se encuentra en su segundo embarazo: «Está guapísima, perfecta y con muchas ganas de que llegue el bebé. No sabemos si es niño o niña».